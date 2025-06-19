轟炸伊朗核設施「推演程度」堪比北京犯台！　美國16年不敢動手

▲美國「碉堡剋星」系列最新武器，巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》指出，美國打擊伊朗福爾多（Fordow）地下核設施的軍事行動，不僅處處暗藏風險，更嚴峻後果恐怕還會在日後一一浮現，因此它的演練程度堪比「中國武力犯台」，也讓華府過去16年都不敢輕易出手。

《紐約時報》提出假想情境，多架B-2幽靈（Spirit）轟炸機從密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base），或印度洋迪哥加西亞島（Diego Garcia）起飛，在空中補充燃油後，抵達位於伊朗中北部的偏遠山區，接連投下重達3萬磅的「碉堡剋星」（Bunker buster）炸藥，把福爾多地下核設施轟出大洞。

▲B-2幽靈是目前世上唯一的匿蹤戰略轟炸機。（圖／路透社）



報導指出，這聽起來就像外科手術一樣精準，正是只有美國空軍才有能力執行的空襲，不僅在技術上被軍事及地質專家認為可行，也是該設施的存在2009年披露以來的美軍目標。除了中國入侵台灣以外，很少有潛在軍事行動，反覆經歷如此深入的研究、演練與討論。

不過，該行動依然充滿風險，正如美國前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）談到伊拉克戰爭時所說的「已知的未知」和「未知的已知」，也是過去16年來每一任美國總統裹足不前的原因。

▲川普尚未決定是否襲擊伊朗。（圖／達志影像／美聯社）

如果川普也對此遲疑，或許是因為可能出錯的清單很長。最顯而易見的是，儘管以色列成功摧毀伊朗很多防空系統，B-2轟炸機仍可能被擊落。也有可能發生計算錯誤，即便美國出動最大型炸彈，也無法炸得那麼深。

許多專家表示，假設行動本身成功了，最大的危險也可能在日後一一浮現，例如伊朗襲擊美軍部署在中東、波斯灣與地中海的軍事基地及資產，甚至攻擊海外美國平民，引發進一步升級的報復循環，「歷史表明，核計畫可能被轟炸摧毀，但無法被根除。」