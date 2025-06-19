免費領衛生棉　女學生讚「月省200元」！補助對象、方式一次看

▲每月可免費兌換衛生棉。（示意圖，下同／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

為積極推動月經平權與校園性別平等教育，台北市政府實施生理用品補助發放，每月發放兩張生理用品兌換券，到指定的超商通路即可兌換。有女學生大直呼，這項政策超讚，感覺每月都賺200元；不過，該項政策補助對象為台北市國小高年級（五、六年級）、國中及高中職一年級的女生。

女網友在Threads發文，每月政府會發放生理用品兌換券，可以到指定的通路兌換，「這是教育局少數做的好的政策之一，每個月都感覺賺200元」。原PO進一步解釋，不是每個女性都有此福利，只有台北市國小高年級、國中及高中職一年級的女生才有。

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貼文曝光，許多人都不知道，「原來現在有這種福利」、「我第一次知道這個資訊，希望這個能持續下去」、「我上學的時候都沒有，已哭」、「就說現在的學生很幸福吧QAQ一堆券」、「原本想說可以傳給好朋朋，但發現我們都大學了」、「太讚了吧，誰想出來的，有夠值得炫耀」。





留言區有網友發問，為何不是全國女性都有？就有人分享看法，「我覺得成年可以自己負擔，未成年的是考慮到有些父母不是那麼『稱職』，未成年多無法合法打工，或是人身大致上還是受限父母，而且這種觀念問題，也不是有錢沒錢，所以學生（未成年）通通補助是好的政策，成年人我覺得比較沒必要了，或是針對低收再補貼即可」。

根據台北市教育局指出，每月由酷課雲（酷課APP）系統定期派發2張生理用品兌換券，至學生酷課雲帳號，由學生登入帳號即可領用；家長之帳號完成親子綁定，可代孩子兌領。全國統一超商、全家便利商店及萊爾富便利商店均可兌換，每期兌換期限共有2個月，補助對象為高年級（五、六年級）、國中、高中職一年級女性學生。