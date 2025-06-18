北市電動公車火燒車燒出疑慮　詹為元：中央補助缺乏開放競爭

▲北市262號公車16日突然起火燃燒。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市大都會客運262線電動公車，16日晚間突然行經長庚醫院站時，突起火爆炸，整台公車燒到焦黑面目全非。為此，北市公運處下令大都會客運同批20輛電動車檢驗才能復駛，並進行858輛電動公車及充電場站全面總體檢。但國民黨台北市議員詹為元認為，該問題指出中央對於電動公車市場限制，缺乏競爭有關，市府應重新檢討補助制度，全面開放市場競爭，以提升公車品質與安全標準。

詹為元表示，據了解，是一輛大都會客運所屬、由華德動能製造的電動公車，所幸司機在發現儀表板出現電池異常警示後就疏散乘客，而車輛在疏散後幾秒就突然爆炸起火。這起突發狀況，已讓大家對電動公車的安全產生疑慮。

詹為元認為，儘管大都會客運將暫時全面停駛這一批涉事車款的車輛共20輛，但檢視華德動能的電動公車，其實不只有大都會客運在使用。目前北市共計有214輛華德的車輛在各家業者營運中，且是全市使用第二多的品牌，更理想的做法是其他業者也要跟上，同屬該批次生產的華德車應同步停駛檢查；其餘批次生產的儘管可持續營運，但也應該做全面檢修。

另一方面，詹為元提到，中央政府針對電動大客車的補助，目前僅限於通過《交通部電動大客車推動計畫車輛業者資格審查作業要點》的6家廠商。根據資料，目前台北市使用的電動公車品牌分別為凱勝綠能20輛、華德動能214輛、總盈汽車25輛、成運汽車232輛、鴻華先進58輛、創奕能源141輛、金龍汽車168輛。

詹為元直言，雖然這些品牌多數已納入補助，但在實際市場上仍有限制，缺乏開放競爭將難以強化品質監督與安全。

詹為元認為，應該進一步檢討補助制度，全面開放具備技術與安全能力的廠商申請補助，讓市場競爭與品質機制並行，才能真正確保民眾安全與公共利益，而市府也應重新檢討補助制度，全面開放市場競爭，以提升公車品質與安全標準。