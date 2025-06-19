台北市3月房市交易量增27.07%　內湖區交易總額62.18億位居第一

▲台北市114年3月住宅價量動態。（圖／台北市政府地政局提供）

記者郭運興／台北報導

台北市政府地政局今（19日）公布，最近一期(114年3月)實價登錄交易件數521件，較2月增幅27.07%；交易總額187.49億元，較2月增幅69.46%，交易總額依序由內湖區62.18億、中山區22.65億、大安區18.92億元位居前3名；總額最少為大同區，僅4.14億。另外，住宅價格指數128.39，較2月下跌1.5%，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，各項趨勢皆下跌。

針對「交易量及總額分析」，北市地政局指出，114年3月實價登錄量價動態，台北市市交易量共521件，較2月410件增加111件，增幅27.07%，較前一年同期1,128件，減幅53.81%；交易總額為187.49億元，較2月110.64億元增加76.85億元，增幅69.46%，較前一年同期295.87億元，減幅36.63%。

北市地政局再指，各行政區3月交易量，9區增加、3區減少，增幅最大為士林區，較2月增加109.09%；減幅最大為南港區，較2月減少29.17%。

北市地政局提到，各行政區交易總額依序由內湖區62.18億元、中山區22.65億、大安區18.92億元位居前3名；總額最少為大同區，僅4.14億元，總額最高的內湖區與最低的大同區，差約14.02倍。交易總額增幅最大為內湖區，較2月增加333.31%；減幅最大為南港區，較2月減少25.61%。

針對「住宅價格指數分析」，北市地政局指出，114年3月全市住宅價格指數128.39，較2月130.34下跌1.5%，較前一年同期124.56上升3.07%；標準住宅總價2,034萬元，標準住宅單價每坪64.78萬元。

北市地政局說，大樓住宅價格指數139.1，較2月140.85下跌1.24%；公寓住宅價格指數114.16，較2月116.02下跌1.6%；小宅住宅價格指數130.33，較2月132.21下跌1.42%。

最後，北市地政局強調，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，各項趨勢皆下跌。