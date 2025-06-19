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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德選前喊「中央全額負擔補助」　藍委：如今政治掛帥人民靠邊站

▲▼ 在野集結：掌握憲改時刻 廢除酬庸監院」記者會-吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）

▲立委吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

內政部日前函文通知各縣市政府，因應《財劃法》修正，明年中央擴大租金補貼經費將要求各地方政府自籌。國民黨立委吳宗憲19日痛批，賴清德總統競選時明言中央全額補助，如今卻變成地方要出錢，根本是「我請客、你買單」，質疑民進黨政見跳票、政治算計，將租屋族變成政策犧牲品，轟賴清德是「政治掛帥，人民靠邊站」。

吳宗憲指出，總統賴清德競選時高喊「協助百萬租屋家戶」，去年國慶演說也說要擴大照顧租屋族，行政院並宣示通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，公文寫得清清楚楚「中央全額補助」。怎麼現在到了內政部長嘴裡，突然變成地方政府也要出錢？

吳宗憲提到，中央的說法是「財劃法」讓地方變有錢了，荒謬的是，如此將財劃法奉為圭臬的民進黨政府怎麼又去釋憲說財劃法違憲、希望推翻財劃法？說實話，真正變有錢的是中央吧，不但總預算創下史上新高2.9兆，去年稅收高達3.7兆、超徵5238億也是創新高。反觀地方，不但還尚未從財劃法增加收入，還被違法砍了636億的一般性補助款，這些錢可是教育、社福的「救命錢」。

吳宗憲說，當初賴清德競選時，說「中央擴大補貼」、「全額由中央負擔」，請問政見內容什麼時候改過？有通知選民嗎？還是選票拿到了，民進黨就可以「賴著不還」？如果你說要地方自籌，當初政策怎麼不講清楚？說好我請客，結果菜單你點、錢地方出，人民無奈變成政治算計下的肉票。

「租金補貼本是幫助經濟弱勢的好政策，怎麼變成民進黨情緒勒索的籌碼？」，吳宗憲也說，現在的政府連補助都要看顏色，難道只有支持中央的預算才能領補貼？這不是測試對黨的忠誠度，是什麼？這不是綁樁，是什麼？別打著居住正義的名號，做著推卸責任的事。

吳宗憲再批，內政部長劉世芳和整個內政部這段時間最積極的事從來不是政策規劃，而是滿腦子在算計怎麼為大罷免添柴加火，民生治理早被他們拋諸腦後。我想，內政部的作為正是民進黨整體態度的縮影――「民生小於政治」、搞政治花費的時間跟心思比認真治國多，畢竟改路名可以補助，租屋補貼卻要地方自己想辦法。政治掛帥，人民靠邊站。

吳宗憲說，賴清德喊政策中央擴大補貼卻要求地方掏錢，這種說一套、做一套的施政文化，已經不是第一次，最最讓人「嘆為觀止」的是，一般性補助款面向的是縣市裡面教育、弱勢族群的許多津貼，租屋補助關係的是生活負擔沉重的租屋族，政府的全額補助竟然跳票。何其悲哀，政府每次都選擇「精準」地將刀砍向真正需要照顧的弱勢族群。

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