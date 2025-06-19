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強化防災應變力！花蓮全面發放「避難包+救護包」　1戶1組

▲▼花蓮縣政府舉辦「緊急避難包及救護包發放記者會」，由縣長徐榛蔚宣布正式啟動發放作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府舉辦「緊急避難包及救護包發放記者會」，由縣長徐榛蔚宣布正式啟動發放作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為強化花蓮縣鄉親面對災害處置的應變能力，並落實防災準備的普及化，花蓮縣長徐榛蔚19日於縣府大禮堂舉辦「緊急避難包及救護包發放記者會」，宣布正式啟動全縣避難包與救護包發放作業。即日起由村里鄰長以一戶一組發送，籲請鄉親持續關注資訊，共同攜手備災、強化防護。

▲▼花蓮縣政府舉辦「緊急避難包及救護包發放記者會」，由縣長徐榛蔚宣布正式啟動發放作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，縣府長期以來積極強化防災教育與資源整備，花蓮自傅崐萁前縣長任內即率全國之先推動避難包政策，除了天災風險日益嚴峻，國際局勢亦充滿變數，從俄烏戰爭、中東衝突延燒到全球關稅戰爭，整體情勢愈發動盪不安，此次全面發送避難包與救護包，是縣府對鄉親「平時準備、災時自保」理念的實踐，發放以戶為單位發送避難包，並依最新戶政資料增補總量，堅持公平、公正原則，確保每一戶家庭都能獲得應有保障。

▲▼花蓮縣政府舉辦「緊急避難包及救護包發放記者會」，由縣長徐榛蔚宣布正式啟動發放作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，縣府一切以鄉親福祉為最優先，並強調「從家戶開始，從教育開始，從學校開始」，每校也會備有防災宣導使用的避難包，唯有全民共同參與、攜手備災，才能打造更安全、更有韌性的生活環境。感謝各鄉鎮公所、村里鄰長、婦宣姊妹及鳳凰志工的共同努力，讓防災意識落實到每一戶家庭。

▲▼花蓮縣政府舉辦「緊急避難包及救護包發放記者會」，由縣長徐榛蔚宣布正式啟動發放作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

雖然為一戶一組之配置，縣府仍鼓勵家中每位成員準備一人一具緊急避難包。

消防局長吳兆遠於會後受訪說明，本次避難包與救護包已於6月17日以前全數運送至各村里辦公處，即日起由村里系統協助發放作業。原定發放期程為三個月，縣府已請村里長協助宣導領取方式，民眾也可逕行和所在地村里長聯繫。若民眾發現包內物品有缺件、瑕疵或拉鍊故障等狀況，皆可透過村里鄰長進行更換；如村里數量不足，消防局將即時補齊，確保民眾權益不受影響。至於實際領取方式，則由各村里長依地方狀況自行決定。

為進一步落實「防災從平時做起」的理念，縣府也溫馨提醒，雖然本次為一戶一組之配置，仍鼓勵民眾為家中每位成員準備一人一具的緊急避難包。建議內容包含：個人重要證件影本、飲用水、防災食品、手機充電線、行動電源、手電筒、少量現金、收音機、備用電池、個人藥品、清潔用品、哨子、嬰幼兒必需品、毛巾及毛毯等。透過此次政策拋磚引玉，期盼全民都能培養備災習慣，共同建立更有韌性的防災家庭與社區。
 

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