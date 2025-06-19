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不只能防性病！醫師曝保險套「6大防災用途」：關鍵求生工具

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲保險套不僅能預防性病，醫師曝災害發生時，保險套還有許多用途。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨近日在臉書發文指出，保險套其實不僅僅是性健康的工具，在防災情境中也具有多種實用功能。他整理了國內外權威建議與媒體報導，證實保險套可用於儲水、防水、止血，甚至在緊急醫療中也派得上用場。小小一包，卻能成為求生的關鍵工具，建議民眾在防災包中備妥。

保險套可作為臨時儲水容器，一個最多可裝約一公升水，只需以布包覆防止破裂；也可當成防水袋保護手機、證件、打火機等重要物品。保險套的彈性材質，也適合用作止血帶、簡易繃帶，緊急時可減緩傷口出血，或用來綑綁器材物資，堪稱萬用求生配件。

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除了物理用途，保險套的原始功能亦在災後庇護所中至關重要。根據聯合國人口基金會（UNFPA）與美國CDC建議，在災難發生後性暴力風險上升，透過提供保險套可有效預防性傳染病與非預期懷孕，因此常列入人道援助物資清單之中。

▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲保險套不僅能預防性病，醫師曝災害發生時，保險套還有許多用途。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

在日本多份防災手冊中，也將保險套列為基礎物資之一。當地專家指出，地震頻繁、生活不穩定時，保險套能發揮便攜、防水、多功能等優勢。英國BBC與《國家地理》雜誌也曾撰文介紹其野外生存用途，包括作為導尿裝置、壓力袋等緊急醫療替代品。

呂謹亨提醒，除了攜帶保險套，預防性傳染病還須配合正確使用HPV疫苗、HIV事前與事後預防藥物，以及近期推廣的DOXY PEP抗生素預防方案（發生性行為後服用多喜黴素（doxycycline）抗生素，以防止性傳播感染）。他呼籲民眾重視性健康，也將防災思維擴展至各種可能的需求場景，從日常中為災害做好準備。

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