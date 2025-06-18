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防災包爆熱潮！小北百貨「1張圖」超神　網點頭：都看這張準備

▲▼高雄,鳳山,店租王,小北百貨,夾子園,經武路,店面 。（圖／記者張雅雲攝）

▲小北百貨。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期有不少網友熱議「防災包」，討論要準備什麼東西，有廠商推出防災盒，內容物包含了急救配備、避難配備等，一盒1380元，掀起討論。就有網友轉貼小北百貨推出的防災包備品指引圖，「小北這張真是難以超越」，引發眾人共鳴。

網友轉貼小北百貨製作的「防災包備品指引」，當中幫助民眾了解如何準備不同情境下的防災包，像是在基本組合／逃難包的部分分成「工具類：頭燈或手電筒（配備電池）、工作手套、口哨（便於求救）、收音機（掌握災情資訊）、行動電源（充電用）、瑞士刀或多功能工具、繩索或安全繩、雨衣、防水鞋套或雨靴、護目鏡」。

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食品類可準備水瓶或保特瓶（飲用水）、罐頭食品、餅乾或能量棒、包裝食品（具保存期限）等等；衛生類有濕紙巾、衛生紙；基本藥品（例如止痛藥、消毒用品）。再來是基本組合／受困包，在生活用品類可備保鮮膜、水桶（儲水用）、簡易照明燈、垃圾袋（可當防水工具）、輕便毯或保暖毯等等。

超詳細又簡單明瞭的圖片，讓其他人紛紛留言，「這文案真的強！」「這張圖應該附在每本農民曆的背面！」「哈哈哈哈，好厲害的小北！」「記得這是跟日本的防災專家合作編寫的」、「我也是看這張準備的。」但圖文實用之餘，也有網友吐槽，「這麼多東西怎麼可能全部塞得下一個包裡？」「都在災難了，女生還需要鏡子跟梳子幹嘛？」

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