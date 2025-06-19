租屋補貼要地方自籌掀議論　行政院強調：給民眾的額度不會減少

▲內政部要求租屋補貼地方需自籌，引發縣市政府跳腳。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

《財政收支劃分法》去年三讀修正後，地方財源大幅增加3753億，內政部發函地方政府要求明年起租金補貼經費需部分自籌，外界憂心造成全台租補條件不一，甚至中斷。對此，行政院強調，租屋補貼部分，中央政策不會改變，會持續推動，給予民眾的額度也不會減少。至於地方的自籌比例，內政部尚在搜集意見，財劃法也還在釋憲，一切沒有定案。

行政院發言人李慧芝說，新版財劃法修法通過後，中央要釋出3753億的預算到地方政府，這修法是在分配不均、事權也不清的狀況下調整，中央政府的施政還有量能都會受到嚴重影響，因此政院在521提出釋憲，希望釋憲會有好結果。

李慧芝強調，對於租屋補貼部分，中央政策不會改變，會持續推動，給予民眾的額度也不會減少。她指出，內政部的發函還在搜集各地方政府意見的狀況下，財劃法也還在釋憲中，一切都還沒有定案，會持續搜集各地方政府的意見。

內政部長劉世芳今在內政委員會指出，租金補助屬非法定的一般性補助款，與一般性補助款統刪25%不同，今年租金補貼完全沒有受到任何影響。她表示，會函文地方政府是因五都詢問明年是否要編列租金補貼預算科目，國土署才函文說明，請各縣市按照過去分攤比例編列預算。

國土署主秘歐正興說，租金補貼政策其來有自，從2017年一直辦理到現在，在2021年之前都依照地方制度法跟財劃法地方財力的分級，進行中央跟地方的經費分擔。分配的比例大概在75比25左右，這樣的部分到2021年的時候，有個中央擴大租金補貼，提高額度到300億，辦理額度到50萬戶，這部分頗受各界好評、民眾申請踴躍，一直到去年底已經達到78萬戶的規模。

歐正興提到，剛好碰到去年底財劃法做修正，地方的分配款增加3753億，過程中內政部也在去年底發佈新聞稿，當時就宣告對未來的補貼部分，會參照2021年之前的做法，做地方與中央共同分擔的分配方式進行。

歐正興說，今年部分，地方政府都已經在籌編2026年的概算，在6月時發函給各地方政府希望依照財劃法上路後地方財力的分級，進行相關地方跟中央分攤。這部分到目前為止，地方政府還沒有相關回覆的意見。

歐正興表示，假設地方政府都有反對意見回來，在之後會再做相關因應處理。他強調，租金補貼是一個地方自治事項，在此也呼籲地方政府能共同承擔這個對於弱勢、青年、婚育家庭的租屋需求，共同擔負租屋協助的照顧。