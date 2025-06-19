在野質疑政院特查沒查吳釗燮　吳思瑤建議研讀辦法

▲國安會秘書長吳釗燮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」修正案本月6日生效，行政院16日已函請各部會啟動特查，將須特查人員送法務部調查局辦理。國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的助理何仁傑涉共諜案被起訴，在野質疑，為何沒有查到吳釗燮？民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）反問，怎麼會沒查？若研讀政院精進後的辦法，會發現更加深、加寬、加嚴也加密了。

針對在野質疑行政院特查沒有查到吳釗燮一事，吳思瑤上午受訪時反問，特查怎麼會沒有查到相關部會首長？如果好好研讀現在行政院精進的特查辦法，會發現是擴查所有查察人員，從過去職等到現在只要有涉密，以涉密程度跟平常工作的涉密頻率做為查察規範，所以是更加深、加寬、加嚴也加密了。

吳思瑤強調，民進黨團絕對全力支持所有行政部門進行，執行單位就是調查局，她在司法及法制委員會也提到，應當擴大對立法院查察，立院同樣有非常多職員工，都能接觸到機敏資料、環境，立院內部應當跟其他公務機關一樣嚴格的特查辦法，共諜防範人人有責，各機關、官員都應當接受這樣精進作為。

▼民進黨立委吳思瑤強調，防範共諜人人有責。（資料照／記者屠惠剛攝）