痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

▲國民黨團召開「冷血! 惡扣租屋補貼 大惡搞只為大惡罷？!」記者會 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

內政部國土署上周函文各縣市政府表示，明年度租金補貼將由中央地方分攤10至40％不等，引發地方強烈反彈。國民黨團今(19日)上午召開記者會，痛批賴政府冷血卸責、政治操作，惡扣租金補貼，目的就是為了大惡搞、大惡罷。國民團嚴正要求賴政府，一、立即撤回內政部要求地方負擔租金補貼命令。二、立刻恢復地方一般性補助款。三、立刻中止大惡罷，停止拿預算當武器。

對於地方要自籌租補，副書記長許宇甄表示，這是賴政府繼苛扣縣市政府一般性補助款之後，又再度以突襲式對地方縣市政府，進行「財政霸凌」。事實上早在111年6月30日，時任的行政院長蘇貞昌就曾向國人表示，「租金補貼由中央全權辦理，地方不需負擔一毛錢。」這項政策迄今還載明在行政院官網上正式公告。行政院也在113年8月29日也宣布，要將租金補貼政策，延長到115年。

許宇甄說，行政院已經苛扣一般性補助款636億元，現在又要地方自籌負擔90億元租金補助款，總計地方縣市政府要負擔高達726億元，明明中央政府114年度總預算比去年多出729億元，再加上苛扣地方726億元，加起來中央手上握有1,455億元；這還不包括去年超徵稅收高達5,283億元。

許宇甄認為，中央手中已經有這麼多錢，賴政府還在哭窮賣慘，這不是無能，什麼才是無能？況且，中央政府還沒有告知地方政府，總預算編列原則和補助比例和款項，卻一昧地砍地方預算。許宇甄問賴政府，你們還要砍掉地方多少錢？請不要再雪上加霜了。

許宇甄嚴正指出，要地方分擔租金補貼，不是單純的財政調整，而是赤裸裸的政治清算，卓榮泰院長甚至毫不遮掩的地說，「要把預算補助，優先發給支持中央預算的立委所屬的地方政府。」這根本是擺明了「不配合，就沒錢」、「不跪下，就不補助」，如此獨裁的言論、威權的作法，不就是拿國家預算當作籌碼，公然進行政治勒索與控制嗎？

副書記長陳玉珍表示，根據內政部在113年3月31日對外發布新聞稿稱，「租金補貼當初實施的目的，是對初入社會的單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼…..」、「申請程序更簡化，中央主辦直接發」、「本專案300億元經費由中央全部負擔…..」這本是一項溫暖的社會政策。

陳玉珍指出，現在賴政府突然改口稱，因修正後的《財劃法》補助地方變多，所以要求地方負擔，負擔比例從10%-40%不等。陳玉珍說，這樣合理嗎？修正後的《財劃法》上路了嗎？行政院已將《財劃法》提出釋憲，明年地方政府到底可以分配到多少補助？連主計長都不知道，那麼，內政部迫不及待要地方負擔租金補貼費用，這表示在賴政府當中，自己部會一毛錢都不能少，口口聲聲的居住正義的年輕人、社會弱勢，卻是民進黨政府優先砍掉補助的對象。

陳玉珍說，勞工是民進黨心中最軟的一塊，現在多了年輕人和社會弱勢，也是民進黨心中最軟、最好欺負的那一塊。陳玉珍呼籲賴政府，如果真心在意年輕人、社會弱勢族群，請履行在113年3月31日所做出的承諾，「租金補貼中央全部負擔」，請不要做的沒有信用的政府，所謂「民無信不立」，未來民眾還會相信政府做出來的承諾呢？陳玉珍鄭重呼籲內政部長劉世芳，請先樽節自己的開支，不要先找年輕人下手。

