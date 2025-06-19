　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

▲▼ 國民黨團召開「冷血! 惡扣租屋補貼 大惡搞只為大惡罷？!」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「冷血! 惡扣租屋補貼 大惡搞只為大惡罷？!」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

內政部國土署上周函文各縣市政府表示，明年度租金補貼將由中央地方分攤10至40％不等，引發地方強烈反彈。國民黨團今(19日)上午召開記者會，痛批賴政府冷血卸責、政治操作，惡扣租金補貼，目的就是為了大惡搞、大惡罷。國民團嚴正要求賴政府，一、立即撤回內政部要求地方負擔租金補貼命令。二、立刻恢復地方一般性補助款。三、立刻中止大惡罷，停止拿預算當武器。

對於地方要自籌租補，副書記長許宇甄表示，這是賴政府繼苛扣縣市政府一般性補助款之後，又再度以突襲式對地方縣市政府，進行「財政霸凌」。事實上早在111年6月30日，時任的行政院長蘇貞昌就曾向國人表示，「租金補貼由中央全權辦理，地方不需負擔一毛錢。」這項政策迄今還載明在行政院官網上正式公告。行政院也在113年8月29日也宣布，要將租金補貼政策，延長到115年。

許宇甄說，行政院已經苛扣一般性補助款636億元，現在又要地方自籌負擔90億元租金補助款，總計地方縣市政府要負擔高達726億元，明明中央政府114年度總預算比去年多出729億元，再加上苛扣地方726億元，加起來中央手上握有1,455億元；這還不包括去年超徵稅收高達5,283億元。

許宇甄認為，中央手中已經有這麼多錢，賴政府還在哭窮賣慘，這不是無能，什麼才是無能？況且，中央政府還沒有告知地方政府，總預算編列原則和補助比例和款項，卻一昧地砍地方預算。許宇甄問賴政府，你們還要砍掉地方多少錢？請不要再雪上加霜了。

許宇甄嚴正指出，要地方分擔租金補貼，不是單純的財政調整，而是赤裸裸的政治清算，卓榮泰院長甚至毫不遮掩的地說，「要把預算補助，優先發給支持中央預算的立委所屬的地方政府。」這根本是擺明了「不配合，就沒錢」、「不跪下，就不補助」，如此獨裁的言論、威權的作法，不就是拿國家預算當作籌碼，公然進行政治勒索與控制嗎？

副書記長陳玉珍表示，根據內政部在113年3月31日對外發布新聞稿稱，「租金補貼當初實施的目的，是對初入社會的單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼…..」、「申請程序更簡化，中央主辦直接發」、「本專案300億元經費由中央全部負擔…..」這本是一項溫暖的社會政策。

陳玉珍指出，現在賴政府突然改口稱，因修正後的《財劃法》補助地方變多，所以要求地方負擔，負擔比例從10%-40%不等。陳玉珍說，這樣合理嗎？修正後的《財劃法》上路了嗎？行政院已將《財劃法》提出釋憲，明年地方政府到底可以分配到多少補助？連主計長都不知道，那麼，內政部迫不及待要地方負擔租金補貼費用，這表示在賴政府當中，自己部會一毛錢都不能少，口口聲聲的居住正義的年輕人、社會弱勢，卻是民進黨政府優先砍掉補助的對象。

陳玉珍說，勞工是民進黨心中最軟的一塊，現在多了年輕人和社會弱勢，也是民進黨心中最軟、最好欺負的那一塊。陳玉珍呼籲賴政府，如果真心在意年輕人、社會弱勢族群，請履行在113年3月31日所做出的承諾，「租金補貼中央全部負擔」，請不要做的沒有信用的政府，所謂「民無信不立」，未來民眾還會相信政府做出來的承諾呢？陳玉珍鄭重呼籲內政部長劉世芳，請先樽節自己的開支，不要先找年輕人下手。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
出道14年！　日知名AV女優宣布引退
快訊／台股收盤大跌353點　台積電跌20元
川普參戰恐怖後果！　4萬美軍淪活靶
不只周鶴年！大咖製作也爆性交易　遭公司開除
日男來台偷拍辣妹裙底！身分曝光　岩手縣政府鞠躬道歉
國光女神「當場掏出bra」羞量真實罩杯　她驚：怎差這麼多
林芳郁罹失智症！　「走路4姿勢」是警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

刪一般補助款惹地方政府跳腳　行政院曝13縣市提訴願

能不靠美國自我防衛？變籌碼？　蕭美琴：台灣是美國非常重要夥伴

蕭美琴：對話最終決定權在北京　跟民選政府對話才能改善兩岸關係

擔心中國仿效俄羅斯也侵台？　蕭美琴：這提醒我們要強化安全

快訊／國民黨罷綠委偽造5千連署「抄手時薪100元」　苦主回應了

遭曹興誠酸絕不敢辯論　徐巧芯拋時間地點回嗆「別苗頭不對就跑」

在野反1500億國土韌性特別預算　綠：藍白不是口口聲聲挺海巡？

黑熊避難包1380元貴如愛馬仕等級　國民黨：內容物批發價300元

賴清德選前喊「中央全額負擔補助」　藍委：如今政治掛帥人民靠邊站

曹興誠：徐巧芯見光就死　只敢躲在黑暗裡橫行

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

刪一般補助款惹地方政府跳腳　行政院曝13縣市提訴願

能不靠美國自我防衛？變籌碼？　蕭美琴：台灣是美國非常重要夥伴

蕭美琴：對話最終決定權在北京　跟民選政府對話才能改善兩岸關係

擔心中國仿效俄羅斯也侵台？　蕭美琴：這提醒我們要強化安全

快訊／國民黨罷綠委偽造5千連署「抄手時薪100元」　苦主回應了

遭曹興誠酸絕不敢辯論　徐巧芯拋時間地點回嗆「別苗頭不對就跑」

在野反1500億國土韌性特別預算　綠：藍白不是口口聲聲挺海巡？

黑熊避難包1380元貴如愛馬仕等級　國民黨：內容物批發價300元

賴清德選前喊「中央全額負擔補助」　藍委：如今政治掛帥人民靠邊站

曹興誠：徐巧芯見光就死　只敢躲在黑暗裡橫行

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高　「餐桌超常見」一堆人吃

大谷翔平下一場登板先發確定！羅伯斯曝23日出戰國民

2萬件「Lababa」遭海關銷毀　正版商教分辨盜版：翻過來是重點

快訊／台股收盤大跌353.23點　台積電跌20元至1035

陸廠緊急召回49萬台行動電源　他想起上月旅日「充一半爆炸」

刪一般補助款惹地方政府跳腳　行政院曝13縣市提訴願

北市酒客爆肢體衝突！當街「2打1」　他身藏摺疊刀加罰一罪

台灣10大獵奇披薩排行揭曉　香菜肉羹只排第2、冠軍還吃得到

劉畊宏掉粉跌破6000萬大關！曾放話要慶祝…半年捲2爭議追蹤數直落

能不靠美國自我防衛？變籌碼？　蕭美琴：台灣是美國非常重要夥伴

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

政治熱門新聞

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

新北台中新竹5藍委罷免案未達二階門檻　台中3人不足逾2000份

最新罷免民調北市4藍委危險　黃揚明揪3問題：問卷僅88人回答贊成

陸委會譴責媒體亂報：馬英九赴陸已不用申請

國軍退將分析伊朗官媒「手摸核彈」影片　預測1件事

黃呂錦茹遭羈押　黃國昌：哪個偽造文書案子這樣搞的？

怒轟苗博雅無恥　黃國昌：妳才是腳尾飯2.0

調查官偷拍少女裙底！法務部長聽懲處秒沉默

新北8月試辦大重機可停路邊機車格　議員提醒標誌、指引要清晰

前助理控洩密國台辦！鄭正鈐喊冤「僅傳墨寶」　她酸：書法大師？

檢舉館長！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

朱立倫稱罷藍二階有2萬件不實連署　要司法辦到底

揭光電恐釀滅村　柯志恩再轟高雄市府

賴清德520全文挖出！　看看到底誰說謊

更多熱門

相關新聞

賴政府租金補貼要地方出錢　侯友宜嗆：神也是你鬼也是你

賴政府租金補貼要地方出錢　侯友宜嗆：神也是你鬼也是你

繼中央政府大砍地方一般性補助款後，內政部又要求地方政府，須分擔中央擴大租金補貼政策之經費，引發地方不滿。新北市國民黨團聯合質詢指出，總統賴清德選舉時話講得很好聽，如今總統政見卻要地方實現；新北市長侯友宜也砲轟中央，「神也是你，鬼也是你！」

租屋補貼「地方須自籌10％」　藍委批執政無能：中央請客地方買單

租屋補貼「地方須自籌10％」　藍委批執政無能：中央請客地方買單

扯！自然人憑證淪詐騙神器　藍委：賴政府AI內閣信任一再破功

扯！自然人憑證淪詐騙神器　藍委：賴政府AI內閣信任一再破功

吳宗憲告發「吾賴政府」瀆職！　怒轟「違法剋扣地方救命補助款」

吳宗憲告發「吾賴政府」瀆職！　怒轟「違法剋扣地方救命補助款」

賴民調下跌？「選舉之神」：罷免受川普影響

賴民調下跌？「選舉之神」：罷免受川普影響

關鍵字：

租屋補貼賴政府

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

綜藝大哥「遭實名爆料遲到4hrs」進棚先吃麵

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

「從小習慣」胃癌風險高97%　醫：這最讓我震撼

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

黃金價格將大跌　原因曝光

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

西北雨！　今「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面