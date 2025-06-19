刪一般補助款惹地方政府跳腳　行政院曝13縣市提訴願

▲行政院統刪一般性補助款，台北市長蔣萬安日前與地方政府聯合到行政院提起訴願。（圖／記湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

因總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方一般性補助引發地方反彈。行政院今（19日）透露，目前已有13個縣市提出訴願，後續靜待訴願委員會審查，再根據結果做相應處理。至於何時、何種情況下會提出追加預算為爭議解套？政院表示，仍須更多地方政府、立委支持才能通過立法院審查，目前還在搜集意見的階段。

關於追加預算部分，行政院發言人李慧芝說，目前有13個縣市提出訴願，包括台北市、宜蘭縣、花蓮縣、嘉義市、彰化縣、台東縣、連江縣、南投縣、新竹縣、雲林縣、台中市、新竹市、基隆市。

追加預算部分，李慧芝說，是由台南市的葉副市長在院會中提出，後續包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復，拜會院長時也支持這樣的做法。政院也有告訴大家說，追加預算要更多地方政府與區域委員們都能支持，才能進一步通過立院審查，目前還在搜集各地方政府意見的階段。

政務委員林明昕補充，訴願的部分一切都照規定來，台灣的訴願採取的是訴願審議委員會，專家審查會議在行政院或是各部會甚至地方上都是這樣，由於是專業審查，基本上不會介入，案子如果進到訴願審理委員會，就靜待結果。

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）