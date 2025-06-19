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小草造謠挨告！老父親「羞愧搶道歉」　呂捷處理方式被讚有智慧

▲▼《豈有此呂》主持人呂捷。（圖／《豈有此呂》） 

▲呂捷。（圖／《豈有此呂》）

網搜小組／曾筠淇報導

補教名師呂捷透過臉書發文透露，他昨天和曾在網路上造謠、罵他的人進法院，對方其實就是一個普通人。他問了罵他的人，為何要造謠？結果對方只是尷尬表明自己沒有惡意，因此他提出的條件也很簡單，就是「一個你能承受的賠償、一篇臉書公開道歉」，他只是想讓對方知道，言論自由不是免死金牌，每個人都要為自己的行為買單。

呂捷在臉書粉專「呂捷歷史-朕即天下！」上表示，他昨天與這名曾在網路上造謠並辱罵他的人一起進了法院，對方沒有背景、不是側翼或網軍，就是普通人，「一個鍵盤後的小草」。

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呂捷透露，小草帶著年邁父親一起在庭外等他，老人家見到他後，便焦急的向他道歉。呂捷形容，看到老父親焦急的模樣，他心中感到酸酸的，像是他年少時鬧事時，母親向學校鞠躬道歉的場景，「那種酸、那種羞、那種『心裡過意不去』的感覺，瞬間湧上心頭」。

老父親露出「對不起，我沒有把他教好」的神情，滿是愧疚。因此呂捷並沒有咄咄逼人，只是問了小草，「兄弟，我們無冤無仇，頂多就是政治立場不一樣，怎麼把話講得這麼難聽？為什麼要造謠？」小草或許也沒有認真想過這個問題，所以只是尷尬的說，「我沒有惡意......」。

呂捷則直言，「你選擇用假帳號來發言，就是惡意」，如果對方的目的是要發洩情緒、引他不滿，「你辦到了」。之後他提出條件，就是「一個你能承受的賠償、一篇臉書公開道歉，道歉的貼文我會截圖存證，之後你就可以刪掉」。

呂捷強調，他不是好心，只是「我不希望你的孩子，將來在網路上，看到你曾經做過這件事情」。他接受道歉不等於贏了，只是他選擇翻篇，讓事件化作提醒，「鍵盤，不該是武器，應該是橋樑。」他選擇讓這件事結束在和解，而非仇恨。

呂捷也在文末呼籲，言論自由並非免責的免死金牌，網路也不是法外之地，每個人都應為自己的行為負責，「你是我第一個告的人，但不會是最後一個」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「謝謝勇敢的導正社會」、「您真的是名副其實的老師」、「老師太帥了！人師導正最佳示範」、「不愧是老師，很有智慧的處理方式」、「呂老師的處理方式真的很棒，值得推薦」。

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