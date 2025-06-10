翁曉玲控「捐款清大」食言！曹興誠求償4千萬　法庭對戰實況曝

▲聯電創辦人曹興誠認為國民黨立委翁曉玲造謠他欠清華大學1500萬元捐款，告翁求償4000萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委翁曉玲指聯電創辦人曹興誠欠付清華大學1500萬元捐款，被曹以侵害名譽權為由、提告索賠4000萬元，台北地院今（10日）開庭，曹的律師團指聯電與清大簽約支付這筆捐款，翁應舉證曹當年曾允諾以個人名義付錢，翁的律師團反擊曹個人確實沒捐錢，且聯電若替曹出錢、把個人賭債轉為公司捐款，恐有《證券交易法》背信罪嫌。

雙方律師團庭訊無交集，法官諭知今年（2025年）7月25日上午9點30分再開庭。曹興誠的律師林俊宏、王世平受訪批翁曉玲的律師團企圖混淆視聽，卻迴避翁有無善盡查證義務的爭點。翁的律師葉慶元反批對方聲稱聯電董事會決議幫曹個人付賭債、卻拿不出證據，還透過訴訟恫嚇不同言論，「我們對此感到非常遺憾！」

▲國民黨立委翁曉玲委任律師葉慶元，今（10日）到台北地院出庭指曹興誠求償4千萬無依據，反可能涉及重大背信行為。（圖／記者黃哲民攝）

翁曉玲今年2月在臉書PO文指稱，清華大學已故前校長沈君山生前於1995年，與時任聯電董事長曹興誠對奕圍棋，贏了50目，曹承諾個人捐台幣1500萬元給清大卻食言至今，曹PO文反擊，認為翁說他「言而無信、信用破產」，是國民黨打擊他支持全民大罷免的賤招。

曹興誠聲稱，當年沈君山替清大募款、想請聯電幫忙，他提議2人下一盤圍棋，沈贏幾目，「我就商請聯電董事會捐幾萬美金」，沈最後贏了50目，「後來聯電董事會同意，捐了1500萬台幣」。曹強調「至於我個人，從未承諾要捐款給清大，所以捐錢一事，和我個人無關。」

曹興誠批翁曉玲惡意造謠，不料清大也回應未收到他個人支票，「這很明顯的，是事先套好了招，對我進行惡意誹謗」，他認為清大應檢討。曹今年3月19日委任律師提起本件求償訴訟，主張名譽權受損，向翁索賠精神慰撫4000萬元，言明判賠多少錢，都捐給陽明交通大學。

▲國民黨立委翁曉玲遭曹興誠提告求償4000萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

北院今開庭，雙方都由律師出庭代打。法官訊問重點為翁曉玲本件PO文前，有無查證曹興誠以個人名義允諾捐款。翁的律師葉慶元表示，當年所有媒體都清楚報導曹興誠「以個人身分與沈君山對奕，並承諾捐款1500萬元」。

葉慶元說，翁曉玲擔任立委前，曾任清大通識教育中心主任，在校任職期間聽聞曹興誠輸棋要捐錢，PO文前查證清大行政同仁確認曹始終未付，曹也承認他個人至今沒付這筆錢。

曹興誠的律師團主張曹當年是以「聯電董事長身分，為聯電允諾捐助清大」，且聯電已付這筆錢。

葉慶元反駁指出，勿以聯電和清大的建教合作打迷糊仗，其實聯電至今也未付這筆錢，不然請提出證據，況且聯電公司非曹興誠個人財產，若聯電董事會決議替曹支付這筆賭債，顯然構成《證券交易法》重大背信行為，曹也應舉證獲授權代表聯電跟沈君山對奕。

曹興誠的律師團提出1996年的媒體報導，聲稱證明聯電跟清大簽約支付這筆錢。法官質疑剪報說曹告訴沈君山「你贏了我就捐款」、「1個子1萬美元」等語，似乎是曹本人要捐款的意思，律師團解釋這僅為曹、沈的「口語」，2人實際上各自代表聯電與清大。

法官要曹興誠舉證聯電決議捐這筆錢的內部文件與實際捐款明細、方式，律師團表示曹已從聯電離職、舉證內部資料有困難。葉慶元重申曹並非一開始就以聯電名義跟沈君山對奕，而是用個人名義允諾捐款，曹的律師團喊話「被告別迴避查證義務！」

法官要雙方各自補齊證據聚焦，下次於7月25日上午9點30分再開庭。