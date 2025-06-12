遭沈伯洋指強推不在籍　牛煦庭傻眼批造謠：不愧認知戰「第一紅人」

▲牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（12日）日審查中選會預算解凍案，不過，民進黨立委沈伯洋今在「Threads」上發文，稱國民黨立委牛煦庭今主持立法院內政委員會，要強推不在籍投票。對此，牛煦庭傻眼表示，「會議不是我主持，也不是討論法案，沈大委員是在發什麼瘋？在造什麼謠？但這群人沒在講道理的，青鳥宗師，真不愧是認知作戰的『第一紅人』」。

沈伯洋在「Threads」上發文稱，「國民黨說延會是為了要民生。結果今天桃園牛煦庭主持內政委員會，要開始強推不在籍投票。當我們質疑這個會讓中國可以介入選舉的時候，他們說，『難道現在沒有嗎？』『為什麼那麼沒信心？』這群人真的是打算在大罷免之前把國家毁了嗎？」不過，事後沈更正重發，但仍提到國民黨要強推不在籍投票。

對此，牛煦庭回應，今天內政委員會討論中選會的預算解凍案，結果「最近很紅」的沈伯洋大委員失心瘋，說牛煦庭主持會議、強推不在籍投票法案！「欸不是，你要今天主持會議的張宏陸委員情何以堪？」。

牛煦庭強調，今天會議不是他主持，也不是討論法案，沈大委員是在發什麼瘋？在造什麼謠？他確實有舉手發言，請教有關不在籍投票的議題。他的問題是「國內移轉投票」會不會有提前投票、郵寄投票的狀況？答案當然是不會。換言之，如果我們推動的不在籍投票限於「國內移轉投票」，那對岸會介入郵寄、侵犯隱私等顧慮，不會發生；如此，也比較能對焦在「便民」的初衷。

牛煦庭嗆，「沈大委員沒做功課，大概也不知道，我的不在籍投票版本，恰恰就是僅限『國內移轉投票』。但這群人沒在講道理的，青鳥宗師，真不愧是認知作戰的『第一紅人』」。