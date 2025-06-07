不滿簡舒培又造謠！羅智強連2案一起告　共求償200萬元

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者陳家豪攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免國民黨立委羅智強團體日前指控羅智強在黨團協商會議中，以手機撥打電話給民進黨團總召柯建銘，干擾議事進行；羅智強為此調閱通聯記錄，重申是造謠。羅智強今（7日）宣布，台北市議員簡舒培日前造謠他政治獻金金流問題外，同時她也造謠羅打給柯，因此兩個案子，各求償100萬元，總計200萬元。

羅智強表示，三天兩頭在臉書催他告她的簡舒培，他要宣布一個好消息，「我已委請律師，遂了她的心願，告她兩個案子，各求償100萬元，合計200萬元」。

羅智強提到，上次，綠媒配合罷團，拿他2022年宣布參選桃園市長時的政治獻金作文章。簡舒培加碼造謠，指他「假藉選舉募款」把政治獻金「轉到自己的基金會」、「把錢洗出去」。這回，綠媒又與罷團合作，捏造炒作他電話騷擾柯建銘。

羅智強說，簡舒培當然沒有缺席，他都已經公開澄清絕無電話騷擾一事，並對罷團、柯建銘提告，她卻還是執意要上造謠列車。公然造謠說我，「居然會用這種沒有顯示的電話，故意去打斷人家講話」、「沒有家教，在國會殿堂居然用電話打斷人家發言」。民進黨造謠一條龍，罷團、綠媒、簡舒培造謠三位一體。簡舒培真是造謠不可或缺的要角。

羅智強喊，「抱歉，簡舒培，讓妳久等了！這麼愛造謠、盼被告，一案100萬，二案200萬，一個案子都跑不了！」。