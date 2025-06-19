每晚噴85億！　以色列防空系統「最多再撐12天」成停火關鍵

▲ 以色列特拉維夫上空。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以伊衝突爆發一周，但分析指出，雙方互轟力道逐漸減弱，伊朗導彈庫存快速消耗，以色列也面臨昂貴的攔截成本，防空系統最多再撐10至12天，若無外援恐怕難以維持高強度交火，可能成為以色列考慮停火的關鍵因素。

《華盛頓郵報》報導，以色列情報部門估計，伊朗擁有約2000枚可飛行1200英里（約1930公里）打擊以色列的飛彈，但大部分在13日以色列「崛起之獅」行動初期就被以方突襲摧毀。伊朗至今發射剩餘庫存中約400枚飛彈，而以軍攔截其中120枚，將近1/3。

且以色列官員16日宣布取得德黑蘭制空權，代表可進一步限制伊朗空襲能力，此後伊朗火力明顯減弱，13日衝突第一天晚上發射逾150枚飛彈，但至17日下午僅發射10枚。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）軍事分析師辛茲（Fabian Hinz）指出，伊朗飛彈有限且無法及時補充，必須精打細算，且就連13日晚間發射的第一波150枚飛彈都比不上去年10月報復以色列暗殺哈瑪斯與真主黨領袖的規模，當時發射200枚飛彈。

但以色列分析人士警告，伊朗武器庫仍有一半以上完好無損，且可能有部分飛彈藏在地下設施。以色列雖已大幅削弱伊朗攻擊能力，但攔截作戰代價極高。以色列財經媒體The Marker指出，以方飛彈防禦一晚可能耗資約10億謝克爾（約2.85億美元，新台幣84億）。

知情人士透露，若無美國額外軍援或直接介入，有評估認為若伊朗維持穩定攻勢，以色列飛彈防禦系統只能再撐10至12天，最快自本周稍晚將只能「選擇性攔截」，無法每枚都防，「整個系統已經不堪負荷。」

美國「飛彈防禦倡導聯盟」（Missile Defense Advocacy Alliance）以色列飛彈專家殷巴（Tal Inbar）指出，這可能成為迫使以色列考慮停火的因素。此前以色列2014年與哈瑪斯的衝突中，便曾在防空彈藥耗盡前數日尋求停火。

以色列採用多層防空系統，包括著名的「鐵穹」防禦系統，可用於攔截低空火箭彈，另有「大衛彈弓」（David's Sling）及「箭式」（Arrow）系統，以及美國提供的昂貴「愛國者」與「薩德」飛彈防禦系統。

殷巴說明，鐵穹難以防禦伊朗超音速飛彈，使得以色列需依賴相對昂貴的「箭式」系統應對伊朗攻擊，每枚飛彈就要價300萬美元。