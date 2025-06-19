遲未決定攻擊伊朗「川普最大擔憂曝光」　外媒揭他幕後盤算

▲川普關切「碉堡剋星」是否能夠成功摧毀伊朗的地下核設施。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美媒Axios報導，美國總統川普過去幾天持續思考一個關鍵問題，那就是如果美國加入以色列的戰爭，投下巨大的「碉堡剋星」（Bunker buster）炸彈，是否真的能夠摧毀伊朗最戒備森嚴的核設施？他18日對於成功確定性表示懷疑，也是仍在遲疑是否進一步打擊的原因之一。

如果川普加入戰爭，幾乎可以肯定會摧毀伊朗福爾多（Fordow）的地下核設施。它位於德黑蘭（Tehran）南方山區，是一座鈾濃縮基地，也是以色列的首要打擊目標。以色列官員擔心，只要該設施未摧毀，伊朗核計畫就可能死灰復燃。

不過，以色列缺乏從空中摧毀它所需要的3萬磅碉堡剋星，也沒有搭載這種炸藥的B-2幽靈（Spirit）轟炸機，也就是目前世上唯一的匿蹤戰略轟炸機。但美國兩者都有。

川普18日被問及，是否覺得有必要摧毀福爾多時回應，「我們是唯一有能力做到的人，但這不意味我會這麼做。每個人都在問我，但我還沒有做出決定。」

▲美國巨型鑽地彈GBU-57，是「碉堡剋星」系列新武器。（圖／CFP）

Axios引述顧問說法報導，川普過去幾天針對「碉堡剋星」轟炸伊朗是否能夠成功施壓幕僚。美國官員們表示，總統希望確定此類攻擊真的有必要，而且不會讓美國捲入中東的長期戰爭，最重要的是，真的能夠達成摧毀伊朗核計畫的目標。

一名官員透露，川普特別詢問軍事顧問，「碉堡剋星」系列新武器「巨型鑽地彈」（MOP）是否能夠摧毀福爾多。五角大廈官員們回應，他們對此很有信心，但目前尚不清楚是否已經完全說服總統。前任與現任美國官員透露，儘管在研發階段多次測試，該武器從未被用於戰場上。

另一名美國官員表示，「碉堡剋星會起作用的，這不是能力問題，我們擁有這個能力，但存在一個完整計畫，並不是丟下一枚碉堡剋星就可以宣告勝利。」

他也指出，美國的最終目標非常簡單，那就是沒有核武，儘管可能與以色列的目標不同，但「如果在合理範圍內，我們願意進入那裡，進行精準打擊」，如果有必要，而且總統也認為此事「合乎邏輯且有效率」，或許就會這麼做。

▲以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭建築物遭到襲擊。（圖／路透）



雖然以色列官員認為，川普將決定支持打擊，但也堅稱即使被迫單獨行動，以軍仍能夠對福爾多造成重大破壞。總理納坦雅胡、駐美大使萊特（Yechiel Leiter）都在近期採訪中暗示，以色列國防軍（IDF）還有空襲以外的其他選項，其中可能包括高風險突襲行動。

事實上，去年9月以色列特種部隊就曾執行類似任務，雖然規模較小，但透過安裝並且引爆炸藥，成功摧毀敘利亞一座地下飛彈工廠。如今以色列全面控制伊朗領空，並對伊朗軍隊造成沉重打擊，這個選項似乎沒有之前那麼極端了。

一名美國官員透露，以色列還向川普政府表示，雖然他們可能無法讓炸彈抵達足夠深入的山區，但可能會「依靠人力」辦到這一點。