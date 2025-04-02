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漢光41號演習實兵晝夜連續狂操10天9夜　8大操演重點一次看

▲▼國防部召開記者會，說明「國軍針對中共聯合演訓應處作為」，作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將出席。（圖／記者陶本和攝）

▲國防部召開記者會，聯合作戰計畫處處長董冀星少將說明今年漢光41號演習規畫。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

有關今年「漢光41號」演習，國防部2日召開記者會表示，本次演習區分2月份「高階幹部圖上兵推」、4月份「電腦輔助指揮所演習」及7月份「實兵演練」等3階段，驗證聯合作戰計畫適切性及可行性，使各項備戰作為肆應防衛作戰需求。

在演習規劃方面，國防部表示，為周延聯合作戰計畫，建立演習驗證基礎，已於2月份辦理「高階幹部圖上兵推」，召集三軍重要幹部，共同檢視114年聯合作戰計畫修訂成果，並藉互動研討達成作戰共識。所獲結論除管制研謀策進作為納入計畫修訂，並藉後續演習持續驗證，強化三軍部隊聯戰效能。

接著，國防部指出，為延續「高階幹部圖上兵推」所獲共識，排定於4月5日至18日辦理「電腦輔助指揮所演習」，將以中共灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯臺灣等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施14天13夜、連續24小時對抗演習。

在「實兵演練」部分，國防部表示，排定於7月9日至18日實施；各級部隊指揮官從實戰角度設計演習想定及輔助狀況，誘導三軍部隊在本、外（離）島海、空域及作戰責任地境，結合同心、自強及「2025城鎮韌性」演習，實施10天9夜「全員、全裝、部分實彈」之晝夜連續演練。

在演習重點方面，國防部表示，共有8大重點，奠基於「漢光40號」演習所獲經驗，持續演練平戰轉換機制、去中心化運作、戰力防護、全民防衛動員及交戰規則與法律支援作戰等項，並強化課題演練與驗證。

國防部表示，第一在「灰帶侵擾行動應處」部分，研析中共對台多元行動選項，已朝向併用法律戰、欺騙、消耗、脅迫、牽制、挑釁等手段，對我進行聯合戰備警巡及針對性演習等行動，以形塑對台動武有利條件；國軍將藉部會協力、友盟支援及軍民合作方式，策訂各式灰帶侵擾行動跨域應對策略，使其無法達成行動目的。

國防部指出，第二在「快速反應備戰效能」方面，為因應共軍由演轉戰可能行動，同時考量後備部隊戰力恢復需求時間，國軍運用常備部隊既有兵力及資源，先期遂行阻絕、布雷及物資分散屯儲等各項備戰部署作業，並藉演習驗證各型部隊作戰任務執行優序與具體執行量能。

接著，國防部表示，第三「重層縱深防禦部署」，為強化防衛作戰韌性，提升兵力可存活性，國軍聯合作戰計畫以不對稱作戰思維為原則，遲滯、消耗及擾亂敵作戰行動與阻敵戰力增長，進行重層縱深防禦部署，並藉演習驗證任務編組單位作戰全程兵、火力整合成效。

國防部指出，第四「軍事行動授權機制」，考量戰時指管中斷風險，律定各項軍事行動授權層級及授權狀況，先期核頒各級部隊納為行動準據，使任務執行部隊面對各式衝突威脅，均能綜合研析上級指揮官意圖與各項行動授權狀態，採取適切行動，奠定去中心化運作成功基礎。

國防部強調，第五「作戰安全評估程序」，為有效阻止中共獲取評估國軍能力與行動意圖所需訊息，結合各級指揮所參謀作業程序，研析敵軍關鍵情報需求，完成作戰安全事項審認，據以指導各級部隊訊跡管理與保密措施，避免關鍵資訊與徵候外洩，整體評估機制管制納入演習驗證，確保作戰任務執行安全無虞。

國防部指出，第六「精進後勤支援能量」，為強化防衛作戰後勤韌性，刻正檢討運用機動化方式執行物資分散囤儲與補給、阻絕資材協運及布雷作戰水雷運輸等後勤支援項目驗證，任務全程首重訊跡管理並運用後勤共同圖像，即時掌握各類補給品耗用與物資調度，增強作戰持續力。

國防部表示，第七「新興兵力作戰效能」，三軍部隊自113年起，陸續執行各型無人機、M1A2T戰車、海馬士系統及拖式2B、岸置魚叉飛彈等不對稱作戰關鍵戰力接裝任務，為達兵、火力部署最大效益，管制納入兵棋系統參數建置，驗證作戰運用具體作為，並視各型裝備成軍期程，再行檢討排訂實兵演練課目。

最後，國防部提到第八「軍民整合協調運作」，結合全社會防衛「2025城鎮韌性」演習，強化國軍各級指揮所與中央、縣市聯合應變中心鏈結機制，除由部會及縣市政府主導進行宣傳溝通、通訊韌性、物資整備、民眾收容及戰災救援等課題驗證，並視演習戰況演練相互協調機制，檢視軍民整合協調作業程序與能量。

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國防部漢光演習漢光41號

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