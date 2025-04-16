鎖定脆弱區域！基隆整合圖資精準防災　邱佩琳：提升災前預判力

▲基隆市政府於15日下午召開「2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習協調會議及強韌臺灣四方工作會議」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於昨（15日）下午召開「2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習協調會議及強韌臺灣四方工作會議」，由副市長邱佩琳主持，並由消防局長游家懿、民政處科長郭鴻章、後備指揮部代表及強韌臺灣海洋大學副校長顧承宇一同與會，並邀集市府防災團隊等共約60人與會，針對即將登場的首次城鎮韌性演習進行跨機關協調與溝通。

本年度演習為首次辦理的「城鎮韌性演習」，演習內容重點在於戰時景況下各項災害搶救作為，其中戰災情境佔整體的70%以上。並且將驗證「聯合應變指揮管制中心」開設與運作、民生必需品配售、救濟站、急救站開設演練等多種項目。演習上午於災害應變中心辦理「兵棋推演」，下午於三民里民活動中心、新山淨水場、婦幼館等地辦理「綜合實作」。

▲基隆跨域整合高齡、老屋數據，邱佩琳：預判風險才能減災。

民政處科長郭鴻章指出，本次的兵棋推演為首次採無腳本推演方式進行，主要內容區分為「聯合封鎖」、「火力打擊」、「全面作戰」三個階段，每個階段都會由中央抽選十多個情境，讓相關的局處經由討論後彙整，即時回應、演練實戰應變能力。

消防局長游家懿提醒，各單位在演習中都有許多細節需要溝通與協調，本次的演習採取「實地、實人、實物、實作方式」進行演練。同時提醒各單位應全面檢視並確認自身標準作業程序SOP，如果面臨到實際狀況時就能迅速應變。

▲消防局長游家懿表示，鎖定脆弱區域，基隆用「風險地圖」精準防災 。

會議中由強韌臺灣劉芷妤教授簡報目前強韌臺灣的執行進度，並且說明區公所「防災協作中心」以及大規模災害的「救災集結據點」的規畫，期使進一步強化區公所的防災量能。

簡報中副市長邱佩琳特別提到「老年人口密度」與「獨居老人人口密度」的整合圖資，有助於精準判斷資源投入優先區域。進一步結合「火災熱點」、「屋齡逾40年建物」及產業密度等圖層，亦能更清楚掌握高風險區潛在威脅，提升災前預判與應對部署的精準度。

邱佩琳最後強調，面對防災與戰災等演練任務，各單位務必嚴陣以待、全力以赴。並且呼籲各局處及油電水基礎設施單位單位，與民政處、後備指揮部、消防局三會報密切配合，共同完成城鎮韌性演習任務。