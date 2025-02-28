共軍嗆「早晚收了你們」　國防部舉二戰史：任何侵略都將以失敗告終

▲國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推。（圖／軍聞社）



記者杜冠霖／台北報導

對於台灣「漢光41號」軍演將擴大演練，中國國防部昨怒嗆「早晚收了你們」。對此，國防部今（28日）表示，北京破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」，今年適逢二次世界大戰八十週年，歷史已經證明，任何形式的侵略和擴張，最終都將以失敗告終。作為區域間負責任的一員，國軍戮力建軍備戰，是為了維護國家主權，與在國際航道猝然宣告進行射擊訓練、危害飛安與航行安全的暴戾之師截然不同。

中國國防部新聞發言人吳謙昨指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方妄圖「以台制華」，縱容民進黨進行「台獨」冒險挑釁，最終必將禍及自身。吳表示，民進黨幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」，這是對形勢、民意和實力對比嚴重的誤判，不自量力、極為危險。「正告民進黨當局，螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」

針對共軍以「早晚收了你們」等言詞，評論我國漢光演習，國防部今表示，北京近期不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」。相關舉動除凸顯「霸權」心態，亦難掩「實質威嚇」的真正企圖。

國防部指出，今年適逢二次世界大戰八十週年，歷史已經證明，任何形式的侵略和擴張，最終都將以失敗告終。共軍近年的行動，正重蹈侵略者的覆轍，執迷不悟地將中國推向敗亡的方向。作為區域間負責任的一員，國軍戮力建軍備戰，是為了維護國家主權，確保自由民主，協力維護區域安全穩定；與無視國際慣例，在國際航道猝然宣告進行射擊訓練、危害飛安與航行安全的暴戾之師截然不同。

國防部強調，臺灣堅守自由民主的核心價值，任何企圖以武力改變現狀的行徑，都將遭到全體國人堅決反對；國軍作為守護國家的堅強屏障，將全力捍衛國家主權和人民安全。正告中共當局應認清現實，透過和平對話解決分歧，才是符合區域各方利益的正確途徑。