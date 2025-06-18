新住民限定！　移民署提供免費借用iPad或筆電服務

▲桃園站宣導移民署提供新住民免費借用iPad或筆電服務。（圖／桃園站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為了讓初來乍到的新住民朋友，能儘快融入臺灣這個大家庭，移民署桃園市服務站日前舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，宣導新住民免費借用平板電腦或筆電服務，以及邀請來自印尼的新住民官美連分享在臺心路歷程，教授製作「椰子葉粽鑰匙圈」，透過手工藝製作活動，展現在地共融的新生活風貌。

桃園市服務站表示，移民署有提供新住民免費借用平板電腦或筆電服務，凡持有身分證或居留證的新住民可免費借用iPad 或筆電 (附分享器)，每戶限借1台，借用期限為30天，可續借1次，總共最多借用60天。有興趣的新住民朋友可撥打諮詢專線(0800-030-068)洽詢，或可至「新住民數位資訊e網」網站查詢相關資訊。

桃園市服務站黃英貴主任18日表示，服務站每個月都會辦理新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀請傑出新住民，向剛來臺的新住民，分享過來人的經驗，並透過手作體驗異國文化，促進家庭互動及多元文化交流。

另外，移民署現正持續受理原籍中國大陸人士繳附喪失原籍證明替代方案的申請，請符合資格者於今年6月30日前完成申請，避免影響自身權益。