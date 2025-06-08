越配倒會5千萬上百人受害　同鄉痛失百萬淚問：為什麼這樣對我

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義傳出民間互助會倒會，捲走5000萬資金！一名嫁來台灣的曾姓新住民以互助會(標會)形式借貸，10多年來，跟會的多是她同鄉姊妹，如今曾姓會頭卻突然人間蒸發，住家大門深鎖，讓這些越南姊妹血本無歸。據了解，受害人大部分是越南新住民，平日做美容美髮、做木屐等小生意，以100元、200元的利潤慢慢累積儲蓄，如今一下子就損失10幾萬到上百萬，一想到多年辛苦賺的錢沒了，都不禁哽咽落淚，紛紛前往警局報案，只希望能把錢拿回來。

▲嘉義傳出民間互助會倒會，受害人去會頭住處敲門，卻沒人應門。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義一對來自越南的姊妹花，來台後從事美甲、美容事業，因手藝不錯，深受客戶好評，姊妹倆將長年來存到的錢，投入曾姓同鄉的標會，然而這名會頭卻突然失聯，讓她們損失約1百萬，到會頭家按電鈴也沒人應門。眼看長年積蓄拿不回來，姊妹倆忍不住落淚表示，賺錢不容易，她們都是1、2百塊的慢慢賺，現在這麼多錢一下子就不見了，「她也是同鄉嫁來，為什麼這樣對我？」。

▼受害人從事美容業，難過表示會頭跟她都是同鄉嫁來。（圖／記者翁伊森翻攝）

另名在木屐店工作的越南新住民也表示，她辛辛苦苦做木屐，一雙木屐賺幾百元，卻被倒10幾萬，不知道該怎麼辦。

▼受害人想到辛苦做木屐賣得錢沒了，內心相當痛苦。（圖／記者翁伊森翻攝）

而這個民間互助會已經成立10多年，多是越南新住民在跟會，現在會頭避不見面，會頭住處也大門深鎖，讓這些越南姊妹們損失幾10萬到上百萬。根據她們統計，受害人近上百人，其中也有台灣人受害，損失金額目前超過5000萬元，受害人省吃儉用存的血汗錢都沒了，只能前往警局報案，警方偵辦中。