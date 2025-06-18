綠議員提名辦法出爐　延用「政二代條款」三親等內新人初選不加分

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（18）日召開中執會，通過「2026縣市長、直轄市議員提名條例」草案，縣市議員部分，入黨連續滿二年具公職候選人參選資格者，新住民參選則不受此限制。為鼓勵新人參與提名初選，新人民調積分乘以1.1倍；新人又為青年或新住民者，其民調積分則乘以1.2倍，而現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前之鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長之配偶、三親等內親屬，參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權。

根據「民進黨2026年直轄市議員提名特別條例」草案內容，黨員入黨連續滿2年具公職候選人參選資格者，始得登記參選2026年直轄市議員提名選舉；但為鼓勵新住民參選，新住民黨員參選者不受入黨連續滿2年之限制。2026年直轄市議員候選人依公職候選人提名條例第九條規定辦理黨內初選，登記後採民意調查方式產生。

為鼓勵新人參與提名初選，強化甄補新進人才機制，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分乘以1.1倍計算之；新人又為青年或新住民者，其民調積分則乘以1.2倍計算之；其餘依第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法及執行要點辦理。而新人之認定標準，未曾登記為「總統副總統選舉罷免法」、「現行公職人員選舉罷免法」所定之選舉候選人，或票選國大代表、省議員選舉候選人，及未曾登記以上所列各類選舉之本黨或他黨提名初選候選人者。

另，青年之認定標準為年齡在35歲以下。新住民之認定標準，則為凡因婚姻關係歸化取得中華民國國籍者，登記提名初選候選人應於申請登記期間截止前繳驗正式證明文件。

其中，現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前之鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長之配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

對於媒體詢問，此次提名辦法較為看重新住民加成部分，民進黨秘書長林右昌回應，基本上參照過去提名條例，沒有特別改變，加權部分都跟過去一樣，排除的部分，增加直轄市升格前的鄉鎮市長等部分，相關提案仍須經過6月28日全代會通過。