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立委劉建國現場勘查　盼2800萬改善農水路

▲立委劉建國今日會同農田水利署雲林管理處副處長蔡政宏、雲林縣議員、召開「農水路改善工程施工說明會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲改善計畫將針對多條重要農水路進行路面鋪設、邊坡穩固與排水系統強化。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法委員劉建國今（18）日會同農田水利署雲林管理處副處長蔡政宏、雲林縣議員蔡永富、蔡孟真、顏嘉葦、褒忠鄉長陳建名等多位村里長、代表及鄉親，前往四湖鄉、台西鄉及褒忠鄉召開「農水路改善工程施工說明會」，與地方農民及鄉親面對面溝通，總計爭取中央補助經費2800萬，面改善10條農水路段。

▲立委劉建國今日會同農田水利署雲林管理處副處長蔡政宏、雲林縣議員、召開「農水路改善工程施工說明會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立委劉建國今日會同農田水利署雲林管理處副處長蔡政宏、雲林縣議員、召開「農水路改善工程施工說明會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

立法委員劉建國表示，農水路是農村最基礎也最重要的基礎建設，不僅是農民每日工作往返的必經之路，更是農產品運輸、灌溉管理的重要命脈。為了改善農民長年以來反映的路面破損、排水不良等問題，去年勘查後成功爭取2800萬元改善經費，希望能有效改善基層農路困境，讓農民有一條平安回家的路，也有一條暢通運送農產品的路。

農田水利署雲林管理處副處長蔡政宏表示，此次改善計畫將針對多條重要農水路進行路面鋪設、邊坡穩固與排水系統強化，工程完工後不僅能提升通行安全，也將有效減少大雨積水對農作造成的影響，確保農民的耕作與運輸順利進行。

雲林縣議員蔡永富與褒忠鄉長陳建名共同表示，感謝立委劉建國委員協助爭取，安排相關單位召開施工說明會，現場除介紹工程內容與進度安排，也開放民眾提問與建議。我們也將持續與當地農民保持密切溝通，確保施工品質與進度順利完成，未來工程進行期間，也請農民朋友注意行路安全。

▲立委劉建國今日會同農田水利署雲林管理處副處長蔡政宏、雲林縣議員、召開「農水路改善工程施工說明會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立委劉建國今日會同農田水利署雲林管理處副處長蔡政宏、雲林縣議員、召開「農水路改善工程施工說明會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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