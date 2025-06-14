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比料理兼愛心義賣　雲林醬油料理總決賽熱血又溫馨

▲醬油公司以醬油主軸結合地方產業、在地文化與公益行動，分別於全國17個縣市舉辦廚藝比賽初賽，今、明2天在斗六膨鼠森林公園迎來最終賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲醬油公司以醬油主軸結合地方產業、在地文化與公益行動，分別於全國17個縣市舉辦廚藝比賽初賽，今、明2天在斗六膨鼠森林公園迎來最終賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市在地廠商大同醬油公司為推廣雲林美食文化，以醬油主軸結合地方產業、在地文化與公益行動，透過料理傳遞溫暖與希望，分別於全國17個縣市舉辦廚藝比賽初賽，今、明2天在斗六膨鼠森林公園迎來最終賽，14日準決賽及6月15日總決賽，為歷時四個月、巡迴全台17縣市的比賽將畫下完美句點。

總決賽活動由斗六市公所與西螺大同醬油共同主辦，並結合公益、料理、在地文化與親子互動，讓活動成為雲林地區夏季最具溫度的盛會。今（14）日之準決賽，參加活動之民眾滿滿熱情，林聖爵市長蒞臨現場致詞，鼓勵參加比賽的選手們，能夠順利發揮實力，爭取好成績。

▲醬油公司以醬油主軸結合地方產業、在地文化與公益行動，分別於全國17個縣市舉辦廚藝比賽初賽，今、明2天在斗六膨鼠森林公園迎來最終賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

全台初賽17位好手齊聚對決，在限定時間內運用活動指定五花肉與蔬食，發揮創意與技巧爭取決賽席次。在活現場也有街頭藝人、薩克斯風表演、在地優良廠商推廣攤位，為活動增添豐富、多元色彩。今日大同醬油盃全國廚藝慈善大賽，決賽晉級者為桃園謝博叡、基隆陳品安、嘉義 安巧柔、南投 邱永春、張美慧、宜蘭 張廷瑋、屏東 李嘉明、台北 趙晨光7名選手。

▲醬油公司以醬油主軸結合地方產業、在地文化與公益行動，分別於全國17個縣市舉辦廚藝比賽初賽，今、明2天在斗六膨鼠森林公園迎來最終賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

明（15）日將先由小廚神親子同歡活動登場，現場舉辦「小小廚神親子趣味競賽」，下午重頭戲「總決賽」登場，從準決賽晉級的7位選手進行最終決賽，挑戰主題為「便當」的料理，每位選手須運用由主辦單位提供的豬五花與2000元採購金，實地前往家樂福大賣場購買所需食材，並須在規定之烹煮時間120分鐘內完成三人份便當料理。

活動現場亦同步舉行公益義賣，販售醬油系列產品，義賣所得將全數捐贈給雲林國小合唱團，作為赴韓國參加世界合唱大賽之經費，也展現料理不僅只是舌尖的藝術，更能成為串聯人心、傳遞溫暖善意的好素材。《大同醬油盃》展現雲林在地產業堅強實力與文化的魅力，也為台灣料理界注入滿滿的溫度與希望。

▲醬油公司以醬油主軸結合地方產業、在地文化與公益行動，分別於全國17個縣市舉辦廚藝比賽初賽，今、明2天在斗六膨鼠森林公園迎來最終賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲醬油公司以醬油主軸結合地方產業、在地文化與公益行動，分別於全國17個縣市舉辦廚藝比賽初賽，今、明2天在斗六膨鼠森林公園迎來最終賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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