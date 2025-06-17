鄭光遠上任喊改革「讓員工快樂」　台鐵產工：先有合理待遇

▲高鐵公司前董事長鄭光遠(右1)接任台鐵董事長。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新任董事長鄭光遠昨(16日)上任首日，寫了一封公開信給所有員工，提及公司經營要達成「安全、準點、便捷」三大目標，並提出「唯有快樂的員工，才能有滿意的顧客」，要讓員工待遇提升，改善工作環境。台鐵產工也向鄭光遠喊話，指有合理的待遇才有快樂的員工、滿意的顧客。

針對鄭光遠發出的公開信和資歷，台鐵產業工會表示，產工正面看待，因為台鐵長期遙望高鐵，有整齊乾淨的制服、乾淨舒適的宿舍跟休息環境、以及令人稱羨的員工待遇，相比台鐵真是自歎不如。

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工會進一步指出，從基本的員工制服，新進員工通常得花兩年才拿得到一整套，都得先自行治裝；員工宿舍破爛不堪，若非產工幾年前大力抨擊，可能還跟以前一樣蚊蟲蟑螂滋生，員工連安心過夜跟休息的空間都沒有。

工會提到，台鐵員工待遇也是業界內最低，國營事業倒數第一，相比倒數第二的郵局還落差1萬多元，連夜間津貼都比高鐵低近4倍，「這樣的薪水待遇，要怎麼招人補人，要怎麼留住人才？」

產工直言，自從2022年台鐵公司化後，台鐵正職人員不斷退休和離職，轉考其他國營單位的不在少數。這些年遇缺不補，現場人員苦撐待變。結果第一屆從業人員招考後，雖在產工爭取下提升了從業待遇比照資位人員，且危險、地域津貼和夜點費在工會不斷努力下，公司於5月宣布回溯發給，但整體薪資結構仍然低於員工期待。

台鐵產工強調，有合理待遇，才能留下員工，這些年更是不斷印證這個論點，台鐵去年招的從業人員，離職率過半，技術類的人員更是連一個都招不到，才會有近期考慮單獨調整待遇的想法產生，但癥結點不外乎就是薪資結構低導致，根本不會有求職的人願意進來和留在台鐵。

產工指出，期待鄭光遠有別過去的其他長官，從台鐵最根本的沉痾問題解決，產工也將主動發函約見拜訪董座，提出產工意見多方參考，共同改善台鐵長期為人詬病的安全問題。