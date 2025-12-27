　
政治

初選火藥味重　林俊憲嗆「已整合台南隊」：有信心一定勝利

▲▼2026民進黨台南市長提名政見會，林俊憲受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲2026民進黨台南市長提名政見會，林俊憲受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，有意爭取的綠委陳亭妃、林俊憲競爭激烈。林俊憲會前也接受媒體聯訪，對於初選，林俊憲強調，大家君子之爭，不要看到民調數字不合己意就跳起來，只要黨員都遵守黨紀，大家都接受比賽的結果，國民黨最怕的不是民進黨任何候選人，而是團結的民進黨，他幾乎已經把民進黨在台南團結好了，有信心一定會贏得勝利。

▲▼2026民進黨台南市長提名政見會，林俊憲受訪。（圖／記者李毓康攝）

對於對手陳亭妃近日質疑有奇怪的民調攪局、違反選罷法，林俊憲回應，聽不懂她的意思，如果對民調有問題，就去找民調發布的單位，選舉大家就平常心、盡力，不要看到民調數字不合自己的意思，就緊張得跳起來，「這樣也不好啦，所以我想大家君子之爭」。

林俊憲認為，今天政見發表會非常正面，讓選民有最好機會同時去比較候選人，對於未來要擔任市長，誰夠格、誰準備好了，這是最好的。可惜只辦一場，當初有提議應該要多辦幾場。不過非常謝謝黨中央，這也是民進黨的傳統慣例，在競選市長都會辦這樣的政見發表會。

林俊憲強調，民進黨不怕初選，初選是民進黨最重要的比賽規則之一，實施了二十幾年。相信只要黨員都遵守黨紀，大家都接受比賽的結果，初選有什麼問題？初選後，輸的人要尊重贏的人，贏的人再去想辦法整合大家。

林俊憲表示，他已經把團隊整合好了，整個台南隊有25位議員支持他，除此之外還有3位立委也支持。國民黨最怕的不是民進黨任何候選人，而是團結的民進黨，他幾乎已經把民進黨在台南團結好了，有信心一定會贏得勝利，謝謝。

12/25 全台詐欺最新數據

434 1 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

說完「吃不下飯」突猝逝！急診醫曝低溫奪命瞬間
快訊／林志玲加持無用　洋基開幕戰36分慘敗
撐不住！行天宮排隊名店宣布漲價
直擊／五月天阿信摔下舞台6天「手包OK蹦露面」！

