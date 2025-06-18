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斗南鎮善功橋改建！斥資1.5億提升防洪效能　明年9月完工

▲縣政府向中央爭取斗南善功橋改建經費及自籌經費共計1億5362萬元，預計明年9月前完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣政府向中央爭取斗南善功橋改建經費及自籌經費共計1億5362萬元，預計明年9月前完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗南鎮善功橋橫跨石牛溪，於1992年間，由嘉邑行善團興建，通車迄今已逾30年，是斗南鎮往來斗六市的重要樞紐，因現有橋梁不符治理計畫，且落墩數阻礙通水斷面，導致汛期成為防汛缺口，縣政府向中央爭取改建經費及自籌經費共計1億5362萬元，預計明年9月前完工，完成石牛溪整治最後一哩路。

縣長張麗善昨（17）日率交通工務局汪令堯局長、工程團隊，偕同水利署第五河川分屬秘書孔祥嘉、立法委員張嘉郡、多名縣議員、斗南鎮長沈暉勛、鎮民代表、里長及諸多地方鄉親一同為工程上香祈福進行動土典禮，並了解關心新建橋梁工程工項及時程。

▲縣政府向中央爭取斗南善功橋改建經費及自籌經費共計1億5362萬元，預計明年9月前完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣政府向中央爭取斗南善功橋改建經費及自籌經費共計1億5362萬元，預計明年9月前完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

交通工務局長汪令堯簡報時說明，現有善功橋面遠低於堤防，通水斷面束縮，嚴重影響河道排洪效率，多次造成河水漫溢，淹沒周邊聚落與農田，嚴重危及居民生命財產安全，經多次向水利署第五河川分署爭取與協調後，由縣府規劃採用「單跨鋼拱橋」設計，橋長80m，橋寬8m，橋梁梁底抬高3.1公尺，有效改善通洪瓶頸，顯著減緩水患風險，強化斗南地區防災韌性。

縣長張麗善指出，善功橋是斗南鎮烏瓦磘地區重要橋梁，但因橋梁斷面不足，影響通洪量能，每每汛期豪大雨、颱風警報，縣府必須採取預防性封閉，並以大型防汛用砂包擋住橋兩側出入口，以免溪水倒灌，成為防汛缺口，為提升防洪量能，雲林縣政府向中央爭取改善經費，其中中央補助1億1191萬5000元，縣府自籌4170萬5000元，辦理橋梁改建。
 
立委張嘉郡表示，善功橋的排洪效率不足造成淹水風險，是地方長期以來的頭痛問題，感謝中央予以經費協助，透過中央與地方共同合作改善，期待完工後橋梁抬升，加上石牛溪整治，可以有效提升防洪量能，解決淹水問題，完成石牛溪整治最後一哩路；保障民眾生命財產安全，提升居民生活品質與道路交通行車安全。

縣長也張麗善提醒鄉親，善功橋改建施工天數410天，施工期間，烏瓦磘至將軍崙得改走替代道路，西側約需繞行5.5公里、東側約4.4公里，造成大家不便，請大家體諒一下，預計明年9月份就可以順利完工，引道將進行加強，讓鄉親長輩無論走路、騎單車、騎摩托車，都可以順利通過引道過橋。

▲縣政府向中央爭取斗南善功橋改建經費及自籌經費共計1億5362萬元，預計明年9月前完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲善功橋的排洪效率不足造成淹水風險，是地方長期以來的頭痛問題，透過中央與地方共同合作改善，期待完工後橋梁抬升，加上石牛溪整治，可以有效提升防洪量能，解決淹水問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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