以軍狂轟德黑蘭！央視記者撤進大使館　頭盔防彈背心不離身

記者魏有德／綜合報導

以色列軍方持續對伊朗首都德黑蘭進行大規模空襲，連位於德黑蘭的伊朗國家電視台也遭到飛彈襲擊，辦公大樓冒出陣陣濃煙。在德黑蘭駐點採訪的《央視》記者李霜溪全程目擊，她表示，「看到窗外煙的方向，還在陸續地傳來爆炸聲，這個方向就是伊朗國家電視台...。」從她的語氣中不難發現，當地情勢仍持續緊張，讓人很難保持鎮定。

▲央視駐德黑蘭記者李霜溪。（圖／翻攝央視）

李霜溪指出，雖然大家都在辦公室內，但已是全員穿戴好防護裝備。從她拍攝的影片可以發現，李霜溪已戴好防彈頭盔，身穿防彈背心，防止在以色列空襲中遭到波及而受傷。

李霜溪透露，就在影片拍攝不久前，已經收到大陸駐伊朗使館的通知，大陸央媒的記者會到《央視》在德黑蘭的辦公室集合，之後便會一同撤進使館避難，「雖然現在是在辦公室內，但我們還是穿戴齊全套防護設備，包括防彈背心和頭盔，為防止一旦以色列打擊到我們這棟建築，能夠有多一點的防護。」

大陸外交部發言人郭嘉昆昨（17）日表示，以伊衝突爆發後，外交部及駐伊朗、以色列使領館立即啟動領事保護應急機制，要求兩國切實保障中國公民和機構安全，及時發佈有關提醒和指南，與當地中國公民和機構持續保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，並為撤離的中國公民積極提供協助，「目前已有部分中國公民安全撤離至周邊國家。」