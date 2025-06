伊朗最高領袖發聲！怒嗆以色列「絕不妥協」：將展開報復作戰

▲伊朗最高領袖哈米尼。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合外電報導

隨著以色列透過「崛起之獅」(Rising Lion)行動突襲伊朗核設施與軍事基地、狙殺高階軍事將領與核科學家,伊朗旋即多次發射大量導彈報復,而以軍更是空襲伊朗國營媒體。對此,伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)透過社群發文指示軍隊奮戰到底,「我們必須給予最強烈回應,對付恐怖猶太主義時絕不妥協!」

根據英媒《BBC》,伊朗「最高領袖」哈米尼18日透過社群媒體X發文,「我們必須對恐怖猶太復國主義政權(指以色列)、給予強烈回應。我們不會對恐怖猶太復國主義者給予一絲憐憫,絕對不會妥協。」

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy.