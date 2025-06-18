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伊朗最高領袖發聲！怒嗆以色列「絕不妥協」：將展開報復作戰

▲▼伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著以色列透過「崛起之獅」（Rising Lion）行動突襲伊朗核設施與軍事基地、狙殺高階軍事將領與核科學家，伊朗旋即多次發射大量導彈報復，而以軍更是空襲伊朗國營媒體。對此，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）透過社群發文指示軍隊奮戰到底，「我們必須給予最強烈回應，對付恐怖猶太主義時絕不妥協！」

根據英媒《BBC》，伊朗「最高領袖」哈米尼18日透過社群媒體X發文，「我們必須對恐怖猶太復國主義政權（指以色列）、給予強烈回應。我們不會對恐怖猶太復國主義者給予一絲憐憫，絕對不會妥協。」

哈米尼更在其他則貼文表示，「戰鬥開始了」；他也引用《古蘭經》第61章列陣（蒜弗）第13條目的經文表示，「從真主降下的援助，和鄰近的勝利。你向信士們報喜吧。伊斯蘭共和國一定會遵從真主的旨意，戰勝錫安主義（猶太復國主義）政權。」

據悉，美國總統川普在出席七大工業國集團（G7）峰會後，馬上火速從加拿大趕抵華府召開國安會議。對於伊朗最高領袖哈米尼的威脅，川普更勸伊朗立刻投降，「我們『目前』並不打算斬首伊朗最高領袖」，川普表示美軍已經掌控伊朗的領空，也掌握到哈米尼的藏身位置。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普呼籲伊朗立刻投降。（圖／路透）

隨著以色列、伊朗軍事衝突全面升級，外界也在觀測美方是否會介入，尤其是否會提供GBU-57巨型鑽地彈，來破壞位於伊朗中部的福爾多（Fordow）地下核設施，該設施用於生產能夠拿來製造核彈的濃縮鈾。

伊朗新任參謀總長拉希姆•穆薩維（Abdolrahim Mousavi）於17日嚴厲警告以色列，「伊朗的作戰策略，已經從當初的『嚇阻作戰』升級為『報復作戰』，先前的嚇阻作戰只不過是警告罷了，我軍將立即展開真正的報復作戰。」

至於伊朗國防部更聲稱，伊朗軍向以色列發射難以偵測的新型飛彈，且該飛彈能夠成功突破美國提供的多層導彈防禦系統。伊朗國防部表示，「以色列絕對無法熬過長期作戰！」

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