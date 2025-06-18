外交部：已助20位台灣人離開以色列　3人離開伊朗平安抵土耳其

▲以色列特拉維夫遭伊朗飛彈襲擊報復。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

中東情勢持續延燒，以色列與伊朗衝突加劇。對此，我外交部18日表示，15日協助14位滯留以色列國人入境約旦並返國，近日再協助2批共6人搭車前往邊關入境約旦；至於伊朗部分，目前已有3位國人自陸路平安離開前往土耳其。

外交部表示，繼6月15日我國駐以色列代處與駐約旦代表處共同協助14位滯留以國的國人入境約旦並返國，我駐以色列代表處近日再協助2批共6位在以國的國人搭車前往邊關入境約旦。

此外，外交部也指出，目前已有3位國人自陸路平安離開伊朗前往土耳其。外交部、相關駐外館處與德黑蘭台貿中心與國人間持續保持密切聯繫，協助有意離境的國人。

外交部籲請國人，近期避免前往以色列與伊朗等地，而正在當地從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與我國相關駐外館處取得聯繫。

外交部指出，國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。