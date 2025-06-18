伊朗首都爆逃難潮！空拍畫面曝光　美國數百人搭遊輪撤出以色列

▲伊朗首都德黑蘭民眾開始逃難。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與伊朗戰況不斷升溫，伊朗首都德黑蘭也爆發撤離潮，依據法新社的影片，可見伊朗人試圖逃離首都導致大塞車。在此之際，美國數百名前往以色列的年輕人提前結束行程，搭乘遊輪撤離，並在以色列海軍的護送之下前往賽普勒斯。

紐約郵報報導，美國總統川普16日晚間敦促所有人撤離伊朗首都德黑蘭，更稱以色列短期內不會減緩對伊朗的攻擊。在這項警告發布之際，數千人試圖逃出德黑蘭，依據空拍畫面，德黑蘭道路湧現大量車潮，市區蜿蜒車陣燈光清晰可見且綿延不絕，大規模交通壅塞。

至於以色列境內也可見撤離行動。紐約郵報與耶路撒冷郵報指出，隨著對伊朗致命轟炸行動的擔憂日益加劇，非營利組織以色列出生權（Birthright Israel）舉辦的活動提前結束行程，如今有約1500人搭乘以色列豪華遊輪Crown Iris撤往賽普勒斯，包括數百名美國年輕人，其餘有人選擇透過其他管道離開，也有人選擇留在以色列。

Hundreds of Americans on Israel birthright trips evacuated after surviving bombardment by Iran https://t.co/EcX7JCeEir pic.twitter.com/FdCiYj3G67 — New York Post (@nypost) June 17, 2025

Crown Iris遊輪從以色列阿什杜德港口（Ashdod Port）出發，歷經10多個小時前往賽普勒斯里馬索（Limassol），並在以色列海軍的嚴密保護之下穿越地中海。針對遊輪上的美國年輕人，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）已經包下4架飛機，要把這些人從賽普勒斯接回佛州坦帕（Tampa），讓他們得以返家。

紐約20歲男子澤馬赫森（Jaxon Zemachson）說，這趟以色列的行程提前結束的原因就是伊朗發射飛彈導致緊張情勢加劇，「第一次飛彈攻擊有點可怕，但之後就平靜許多」。另名20歲男子施瓦茨（Robbie Schwartz）則稱，他與10名友人在以色列避難期間聽到爆炸聲，驚魂未定，「整棟建築物都在晃」。