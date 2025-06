伊朗首都爆逃難潮！空拍畫面曝光　美國數百人搭遊輪撤出以色列

▲伊朗首都德黑蘭民眾開始逃難。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列與伊朗戰況不斷升溫,伊朗首都德黑蘭也爆發撤離潮,依據法新社的影片,可見伊朗人試圖逃離首都導致大塞車。在此之際,美國數百名前往以色列的年輕人提前結束行程,搭乘遊輪撤離,並在以色列海軍的護送之下前往賽普勒斯。

紐約郵報報導,美國總統川普16日晚間敦促所有人撤離伊朗首都德黑蘭,更稱以色列短期內不會減緩對伊朗的攻擊。在這項警告發布之際,數千人試圖逃出德黑蘭,依據空拍畫面,德黑蘭道路湧現大量車潮,市區蜿蜒車陣燈光清晰可見且綿延不絕,大規模交通壅塞。

至於以色列境內也可見撤離行動。紐約郵報與耶路撒冷郵報指出,隨著對伊朗致命轟炸行動的擔憂日益加劇,非營利組織以色列出生權(Birthright Israel)舉辦的活動提前結束行程,如今有約1500人搭乘以色列豪華遊輪Crown Iris撤往賽普勒斯,包括數百名美國年輕人,其餘有人選擇透過其他管道離開,也有人選擇留在以色列。

Hundreds of Americans on Israel birthright trips evacuated after surviving bombardment by Iran https://t.co/EcX7JCeEir pic.twitter.com/FdCiYj3G67