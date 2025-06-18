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大陸 大陸焦點 特派現場

逃離德黑蘭！ 陸商人自曝：此刻正在逃亡逃命，逃的這麼狼狽

記者魏有德／綜合報導

以伊衝突持續升級，伊朗首都德黑蘭一片混亂，大陸外交部發言人郭嘉昆17日呼籲，將迅速組織以色列和伊朗的僑胞撤離行動。在大陸官方組織行動之際，不少在德黑蘭經商、旅遊的大陸公民已經先行逃離德黑蘭。有逃離的民眾透露，他們16日從德黑蘭離開，途中因高速公路交管且堵車，「平常4個小時的車程，開了11個小時。」

▲逃離德黑蘭的車輛塞在路上不得動彈。（圖／翻攝南方都市報）

▲逃離德黑蘭的車輛塞在路上不得動彈。（圖／翻攝南方都市報）

《南方都市報》報導，使館的撤僑通知顯示，「伊以衝突延宕升級，伊境內安全形勢持續惡化，各陸地口岸恐將於近期關閉。請各位在伊公民抓住最後窗口期盡快離境，如繼續駐留，可能面臨極高風險。華聯會組織的最後一波協助撤離車輛將於6月18日上午出發，我館將協助組織報名。」

一名正在德黑蘭洽公的陸籍商人唐先生（化名）表示，自己是要由德黑蘭南下，再前往阿巴斯港借道杜拜，最終由杜拜返回大陸，「此時此刻正在逃亡、逃命，逃的還這麼狼狽，挺嚇人的，他們（伊朗民眾）也跑了，一到晚上就開始打雷（空襲），轟轟的！」

與唐先生同行的莎莎（化名）透露，政府告訴民眾不要喝自來水，「我們寧可口渴，也不喝自來水，就喝礦泉水，這邊水可能容易污染。」

另一名在伊朗經商的王先生（化名）提到，德黑蘭現在處於很危險的狀態，最好能撤就趕快撤，「此刻的心情五味混雜，很多人（滯留伊朗的大陸人）還住在酒店，隔天就要退房，出了酒店就沒有網路，不懂英語、波斯語的在伊中國人，他們該怎麼辦？」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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