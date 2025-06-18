擬派美軍打擊「伊朗核設施」　川普發文喊：無條件投降！

▲川普對於透過外交手段解決以伊衝突，越來越沒有耐心。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN引述多名消息人士說法報導，美國總統川普越來越傾向動用美軍資產打擊伊朗核設施，對於訴諸外交手段結束以伊衝突日益失去耐心。他還在社群媒體發文，喊話德黑蘭當局「無條件投降」。

消息人士透露，川普現在已經打消了派遣官員前往中東，試圖與伊朗人達成協議的念頭，但若德黑蘭做出重大讓步，仍對外交解決方案抱持開放態度。CNN指出，這一個更加鷹派的新立場，代表川普思想的重大轉變。

川普17日談及以伊衝突時坦言，自己對於外交解決方案的耐心正在消失，他從加拿大G7峰會提前返國時，在空軍一號上向記者們說，「我沒什麼心情跟伊朗談判」，而他對於伊朗的目標是「真正的結束」，而不只是停火。

稍後，川普在自家社群媒體Truth Social發文，進一步呼籲伊朗「無條件投降」。他宣稱美國知道伊朗最高領袖在哪裡，但「目前」還不打算除掉對方。

消息人士還指出，川普可能下令空軍協助以色列戰機補充燃油，美軍官員也正在為了這個可能性做準備，這就是過去幾天30多架美國空中加油機湧入該地區的原因之一。

不過，替以色列戰機「加油」只是美軍介入的次要任務。從更廣泛角度來看，調動加油機是為了讓川普及美國中央司令部（CENTCOM）在局勢升級時掌握更多選項，包括中央司令部向川普提議「美以聯合」攻擊伊朗核設施。