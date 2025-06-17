黃國昌播放偵訊錄音惹議　法務部：干擾審判程序將研議修法

▲黃國昌質詢播放疑偵訊音檔，法務部批干擾審判程序將研議修法。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

民眾黨立委黃國昌昨（16）日在立法院質詢法務部長鄭銘謙時，當場播放一段聲稱為「檢察官問案」的錄音檔，引發朝野震撼。法務部今火速發布新聞稿嚴正聲明，指該錄音來源不明、真偽未辨，無論是否為示範帶，質詢中播放此類音檔，均已嚴重誤導社會視聽，並恐干擾正在審理中的個案，破壞司法公正。

黃國昌在質詢時聚焦「檢討惡檢」議題，先追問鄭銘謙是否知曉監察院曾糾正檢察官以言語恐嚇受訊人，並指監察院已明確定義「惡檢」行為，要求法務部是否嚴格督導檢察官依法問案。鄭銘謙回應「都有督導」，但對於公開偵訊錄影之立場，則回應「可以研議」，並強調本人不贊成全面公開。

隨後黃國昌播放一段語氣嚴厲的問案音檔，引發鄭銘謙一度慌張反應，質詢尾聲黃國昌才揭露該段音檔並非真實偵訊內容，而是「法務部的示範帶」，並質疑「這樣的口氣是否構成恐嚇？」他抨擊民進黨執政前後標準反覆，直言「拿到權力後就墮落成這樣」。

對此，法務部指出，黃立委播放的錄音未交代來源與製作方式，無法排除經剪輯或以人工智慧技術合成之可能。即使為示範帶，仍未經法定程序使用，卻作為質詢依據，對社會造成誤解與錯誤聯想，損及檢察官依法行使職權的信賴與威信，並破壞司法審判的公正與獨立。

▲黃國昌問惡檢播音檔，鄭銘謙：不贊成公開偵訊光碟。（圖／翻攝自國會頻道）

法務部也強調，訴訟中取得的偵訊影音資料，應限於訴訟準備與防禦使用。若律師將資料作其他用途，恐違反《個人資料保護法》，甚至觸犯《國民法官法》第60條，若涉及偽造或變造，更可能構成刑事責任。法務部將研議修法，參考日本、德國等外國立法例，明定相關使用規範。

此外，法務部重申，檢察官訊問應依法進行，並須全程錄音錄影，亦設有定期抽檢與個案評鑑制度。若當事人認為訊問過程違法，應循法定程序主張，而非以公開播送方式引發社會誤解。

法務部最後呼籲，各界應共同維護司法制度的尊嚴與正當性，勿將卷證資料用於訴訟外目的，以免觸法並損害司法公信。