批不去國安簡報還找理由設局　林楚茵轟他「炒流量」：雙面昌神鬼

▲民進黨立委林楚茵轟民眾黨根本不在乎國家利益，不去還找理由扯「設局」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德邀請在野黨主席18日進行國安簡報。不過，民眾黨主席黃國昌今（17日）下午宣布不出席。對此，民進黨立委林楚茵痛批，雙面黃國昌只想炒流量，一天到晚呼喚賴清德共商國是，總統邀請了卻不去，「雙面昌神鬼都是你」，民眾黨根本不在乎國家利益，不去還找理由扯「設局」。

民眾黨今日下午召開記者會，並發布4點聲明，強調原先對賴清德邀在野黨「坦率真誠交換意見、共商國是」樂觀其成，但在超過半個月的杳無音信後，接獲的通知卻是將議題限縮在「重要國安情勢簡報」；且涉及國家安全機敏資訊的交付與討論，均應依法為之，不宜透過一人之意志恣意創設法律外程序。因此，「對於賴清德政府此次草率匆促且充滿政治算計之安排，本黨至感遺憾，主席不克出席此次會議」。

對此，林楚茵痛批，雙面黃國昌只想炒流量，國安機密如果可以「直播」還叫最機敏機密？黃國昌喊著要找賴清德共商國事，結果總統府來約國安專報，又因為無法直播而拒絕，既然是層級最機敏，閉門會議理所當然，難道要開門給中共看，坐實中共同路人？可以直播還叫「國安機密」？

「黃國昌是中文不好還是心腸不好？」林楚茵指出，看不懂「機密」吵著要直播是中文不好；明知是「機密」還要求直播才出席，是洩漏機密給敵對勢力，是心腸不好，人品更有問題！

林楚茵更砲轟，黃國昌一天到晚呼喚賴清德共商國是，總統邀請了卻不去，「雙面昌神鬼都是你」，民眾黨根本不在乎國家利益，不去還找理由扯「設局」！怒轟「最有問題就是你！」