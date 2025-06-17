總統府問「柯文哲能閉門黃國昌不行？」　民眾黨酸搞錯重點

▲民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修召開記者會回應「總統賴清德邀在野參加國安簡報」。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德近日邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」，但國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌17日都表達「不克出席」。對於閉門一事，總統府反問民眾黨，「為何柯前主席可以，黃國昌主席不可以？」民眾黨反擊，總統府還是搞錯重點，「重點不是國安簡報閉門會議，而是因為總統府只想以國安簡報為名，關閉溝通大門」。

針對外界認為，是否總統府堅持「閉門會議」才導致破局一事，總統府發言人郭雅慧表示，國安簡報比照國際慣例，都是閉門進行；她也表示，去年前總統蔡英文、前民眾黨主席柯文哲見面也是閉門，「為何柯前主席可以閉門，黃國昌主席不可以？」

對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，總統府還是搞錯重點，「重點不是國安簡報閉門會議，而是因為總統府只想以國安簡報為名，關閉溝通大門」。

陳智菡認為，既然是台灣第一次邀請在野領袖進行國安情勢簡報，幕僚作業就應該更細緻，「郭雅慧發言人問為什麼蔡英文前總統跟柯文哲主席可以閉門會議？賴清德總統邀約的就不行？」

陳智菡說，會議內容不同、主題不同、會前態度不同、幕僚作業細緻度不同、發言人怎麼會這樣拿賴總統跟蔡前總統比？怕總統聽了，又不高興了。

民眾黨發言人吳怡萱也說，郭雅慧剛剛說，為什麼柯文哲可以，黃國昌不行？那她反問，為什麼蔡英文幕僚團隊做到的，賴清德幕僚團隊做不到？光是議題不受限就做不到了，當時可是討論了「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」，及「政黨溝通平台」。

