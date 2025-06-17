賴清德邀藍白國安簡報4案全列「極機密」　依法要保密20年

▲總統賴清德在520執政周年談話時表達邀請藍白黨主席進行「重大國安情勢簡報」。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」；不過，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌17日都表達「不克出席」。總統府發言人郭雅慧表示，國安簡報比照國際慣例與經驗，都是閉門進行，而且簡報依法核定為「極機密」，依法應保密20年。此外，據了解，各國經驗上，也沒有在野領袖主動要求增加其他非國安的議題。

郭雅慧表示，國安簡報比照國際慣例閉門進行，沒有國家例外公開，經參考先進民主國家經驗，好比加拿大、澳洲、英國、德國、法國等，對於國安簡報的規劃，都因為涉及資訊機敏，經驗慣例都採取非公開閉門，這部分沒有例外。

至於國安簡報也依法核定為「極機密」一事。郭雅慧表示，兩位黨主席都當過立委，應知道在立法院審預算，尤其是審查國防部機密預算，皆須簽保密切結書。國安情勢簡報須簽署保密協定，其實也是相同的道理。

郭雅慧說，四份簡報都有依據《國家機密保護法》中明文規定核定國家機密等級時，應併予核定其保密期限或解除機密之條件。相關簡報內容皆核定為極機密，依法應保密20年。

郭雅慧強調，回歸初衷，這是台灣第一次進行「重要國安情勢專案簡報」，由於四份簡報內容涉及高度機敏，因此採取全程閉門形式進行，初衷希望能力促朝野政黨一起理解各項國安迫切議題，政黨依然以民主精神對內競爭，但是對外為國家團結一致。

此外，據了解，世界各國在進行國安簡報時，除了全程保密進行外，也沒有出現過，在野人士主動要求增加議題或政治題目，也沒有出現因為不談其他議題而不參加的狀況。