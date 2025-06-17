民眾黨拒出席國安簡報　綠委遺憾：凸顯黃國昌氣弱心虛

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前為緩解朝野對立，邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌明天（18日）進行國安情勢簡報。不過民眾黨今下午舉行記者會，宣布黃國昌將不會參加明天的國安情勢簡報，更表示「總統府想講的是中國，但我們想講的是台灣。」對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時質疑，台灣最主要的境外勢力是中國，講不得嗎？蔡英文前總統2024年3月與柯文哲會面時也是同樣模式，此次總統遞出的善意跟誠意被黃國昌打翻，拒絕出席也凸顯黃國昌氣弱心虛，難道不敢直球對決？

吳思瑤表示，非常遺憾，總統願意釋出善意、遞出橄欖枝，黃國昌卻把橄欖樹砍了，總統分享國安資訊，就是希望在野黨領袖能夠一起共挺台灣在國安上困境、團結國家力量，國安不分顏色跟政黨，總統用心良苦，黃國昌還是基於個人政治盤算，葬送這個非常難得的朝野對話機會，黃國昌沒有直播就不能討論嗎？

吳思瑤也提到，從國際經驗來看，不管是澳洲、加拿大等民主國家，都存有執政黨跟在野領袖分享國安資訊會議，且都是閉門會議因為事涉機敏內容，大家都有成熟且健康心態面對這樣的形勢，蔡英文前總統2024年3月與柯文哲會面時，也採取全程不公開閉門會議，柯文哲都接受了，黃國昌氣焰一定要如此大？

對於民眾黨拒絕出席，吳思瑤坦言，比遺憾更遺憾，總統遞出的善意跟誠意被黃國昌打翻，國民黨目前還沒有正式回應，期待在野黨領袖能夠把國家利益置於政黨跟個人利益之上，黃國昌個人選擇拒絕，但我們不放棄努力，希望最大在野黨的國民黨能樂於接受總統國安專報安排。

民眾黨剛剛在社群貼文，標題是「總統府想講的是中國，但我們想講的是台灣。」吳思瑤表示，倒是要反問，台灣最主要的境外勢力是中國，講不得嗎？面對國安處境時難道可以不討論中國對台威脅？黃國昌拒絕出席國安簡報，是中國不能提嗎？

吳思瑤提到，民眾黨凡事稱以人民利益為優先，卻連最大境外敵對勢力的中國都不能談嗎？黃國昌拒絕出席，凸顯他氣弱心虛，顯然也跟言必稱要跟賴清德辯論的黃國昌，有很大差距，難道他不敢直球對決嗎？