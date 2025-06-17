跟進黃國昌拒出席國安簡報？　國民黨：疑慮解決都還有轉圜

▲黃國昌、朱立倫出席「把民主還給台灣」在野領袖峰會。（圖／翻攝直播）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德邀請在野黨主席18日進行國安簡報，不過民眾黨主席黃國昌稍早宣布「不克出席」。國民黨秘書長黃健庭則表示，國民黨不接受全程不公開，盼讓兩黨主席公開致詞，同時也希望別侷限於國安議題。至於國民黨主席朱立倫是否出席？黃表示，目前還在等府方回覆，回應他們的主張，但若黃國昌的疑慮有解決，可能還有轉圜。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，重要國安情勢專案簡報謹訂於18日上午9時，於總統府大禮堂進行，這是我國首度，由總統以三軍統帥身份，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報。然而，黃國昌因不滿未公開直播，且侷限國安議題，今天下午宣布「不克出席」。

對此，黃健庭受訪表示，國民黨希望能夠公開兩位在野主席的致詞；國安簡報部分，也希望可以談及其他議題，包含能源、科技或關稅貿易等。

黃健庭提到，國民黨原本期待的是國是論壇，而非單純的國安簡報，總統府的安排和原本期待不太一樣。但黃健庭也說，國民黨目前還在等回覆，也正面看待朝野溝通，但也誠如黃國昌所說，這次確實太倉促，連幕僚溝通籌備的時間也不夠。

至於黃國昌不去，國民黨是否跟進？黃認為，民眾黨提出的問題可以透過溝通繼續協商，如果把黃國昌的疑慮解決，也許明天以前都還有轉圜，倘若明天談不成，將來達成共識還是有朝野對話的機會，不急於18日就要見面。