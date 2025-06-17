圖／總統府提前為國安簡報場佈　「200吋大螢幕」白搭了

▲總統賴清德接見青年海外志工服務隊代表，官方釋出的照片意外曝光，本來用於18日舉行國安簡報時，要使用的200吋大螢幕。不過藍白都表達不出席後，府方提前進行的場地佈置也白搭了。（圖／總統府Flicker）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日邀請在野黨領袖於本週三（18）進行「重大國安情勢簡報」；不過，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌17日都表達「不克出席」。事實上，總統府今天上午，已經提前進行場佈，在總統府三樓大禮堂，擺出橢圓形會議桌，還有200吋的簡報大螢幕，不過雖然場佈完成，但藍白表達不出席後，府方的場子也白搭了。

有關總統府秘書長潘孟安居中協調藍白兩黨秘書長的過程，郭雅慧表示，總統賴清德於520執政周年談話時提到，將向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，總統也責請總統府潘孟安秘書長負責前期溝通協調。隔天5月21日，潘秘書長即致電給兩黨秘書長表達邀約，也提到因國安簡報內容須準備兩到三周時間，以及秘書長即將出差前往美國阿拉斯加參加能源峰會。

郭雅慧說，潘秘書長結束訪美行程，抵台後6月12日隨即再致電給兩黨秘書長，表達希望邀約6月18號（星期三）上午九點預留時間進行國安簡報，兩位秘書長當時在電話中則都說要回去再請示。

郭雅慧表示，總統府要特別謝謝黃健庭秘書長，針對「重要國安情勢專案簡報」來來回回溝通，提供許多意見進行調整，包括提出希望總統於簡報過程全程參與，以及增加綜合討論時間等，對此，總統也從善如流，表達最大善意，將規格拉到更高，以禮相迎、以誠相會。

郭雅慧指出，遺憾每次致電兩位秘書長，只有黃健庭秘書長頻繁溝通，民眾黨至今則沒有回過電話，都是由潘孟安秘書長主動致電，民眾黨則皆以開記者會進行回應。

事實上，這場國安簡報預設是本週三（18）舉行，因此總統府提早在今天上午就進行場地佈置，擺出橢圓形的大圓桌外，還架設200吋的簡報大螢幕。根據賴清德下午接見海外青年志工服務隊代表，官方所釋出的照片，該大螢幕就架設在三樓大禮堂的後方；不過，因藍白表達不出席，府方的場子最終也白搭了。