國安簡報還有希望　總統府：敞開溝通大門！感謝藍營善意回應

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」；不過，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌17日都表達「不克出席」。對於後續會如何溝通？總統府發言人郭雅慧表示，未來總統府也將敞開溝通大門，持續努力溝通協調，盼促進朝野對話、政黨合作，共同攜手面對國家各項挑戰，並特別感謝國民黨善意的回應。

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者許靖騏攝）



郭雅慧傍晚在記者會上，還原總統府秘書長潘孟安協調的過程。她表示，總統賴清德於520執政周年談話時提到，將向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，總統也責請總統府潘孟安秘書長負責前期溝通協調；隔天5月21日，潘秘書長即致電給兩黨秘書長表達邀約，也提到因國安簡報內容須準備兩到三周時間，以及秘書長即將出差前往美國阿拉斯加參加能源峰會。

郭雅慧說，潘秘書長結束訪美行程，抵台後6月12日隨即再致電給兩黨秘書長，表達希望邀約6月18日（星期三）上午點預留時間進行國安簡報，兩位秘書長當時在電話中則都說要回去再請示。

郭雅慧表示，總統府要特別謝謝黃健庭秘書長，針對「重要國安情勢專案簡報」來來回回溝通，提供許多意見進行調整，包括提出希望總統於簡報過程全程參與，以及增加綜合討論時間等，對此，總統也從善如流，表達最大善意，將規格拉到更高，以禮相迎、以誠相會。

郭雅慧指出，遺憾每次致電兩位秘書長，只有黃健庭秘書長頻繁溝通，民眾黨至今則沒有回過電話，都是由潘孟安秘書長主動致電，民眾黨則皆以開記者會進行回應。

至於接下來，總統府方面會如何磋商？郭雅慧說，未來總統府也將敞開溝通大門，持續努力溝通協調，盼促進朝野對話、政黨合作，共同攜手面對國家各項挑戰。她也再次感謝國民黨善意的回應。