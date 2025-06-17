　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗聲稱轟炸以色列情報機構！　「大樓陷火海」畫面瘋傳

▲▼ 伊朗聲稱空襲擊中以色列情報機構摩薩德（Mossad）。（圖／翻攝自X）

▲ 伊朗聲稱打擊以色列情報機構摩薩德。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗陸軍司令海德里准將（Kiumars Heydari）17日警告，未來幾小時內對以色列攻勢將進一步加強。伊朗革命衛隊則聲稱轟炸以色列情報機構「阿曼」（Aman）及「摩薩德」（Mossad）行動中心，使建築陷入火海。

根據伊朗官媒IRNA，伊朗革命衛隊聲明表示，17日上午成功打擊位於特拉維夫的以色列軍事情報局「阿曼」與情報及特殊使命局「摩薩德」行動中心，稱其為「猶太復國主義政權的恐怖主義行動策畫中心」，造成嚴重破壞。

網路曝光的畫面可見疑似被擊中的建築竄出大火與濃煙，稍早也有報導稱以色列中部的耶路撒冷及特拉維夫傳出爆炸。《天空新聞》稱因此地屬軍用設施，媒體不被允許接近，但伊朗軍方未否認此消息。

此前，以色列國防軍（IDF）聲稱，根據「阿曼」掌握的精準情報，夜間成功擊斃伊朗武裝部隊新任戰時總參謀長沙德馬尼（Ali Shadmani）。他才剛接替13日被擊斃的前參謀長職務短短4天，是伊朗軍中最資深指揮官，也是和最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）關係最為密切的重要人物，被指對伊朗對以色列攻擊計畫具有最直接影響力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄軍用卡車鬼切猛撞機車！騎士夫妻1死1傷
兄弟抗議後勁釘鞋！洪總不滿、艾速特一舉動聲援　魔鷹開轟反擊
女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑
高雄驚現「1.5公尺天坑」！畫面曝光
牛津大學連續8年認證　《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率
檢舉館長帶超額免稅菸酒入境！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩接見普丁心腹　北韓「加碼宣布」：再度支援俄國6000兵力

巴西2歲弟玩手槍「誤觸板機」射殺母親！　父親全程目睹

3個憤怒老人做出「危及世界決策」！　衛報：恐讓我們全部喪命

伊朗聲稱轟炸以色列情報機構！　「大樓陷火海」畫面瘋傳

30分鐘談判破局？　川普鬆口：「仍有可能」與日本達成關稅協議

不只停火！川普要伊朗「徹底放棄核武」　警告若攻擊美軍後果嚴重

牛津大學連續8年認證　《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍

泰38歲男染「恐怖噬肉菌」暴斃長途巴士！　屍檢曝死因

伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」　動用先進武器

快訊／印航空難5天後「同航班」又故障！　緊急取消原因曝光

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

金正恩接見普丁心腹　北韓「加碼宣布」：再度支援俄國6000兵力

巴西2歲弟玩手槍「誤觸板機」射殺母親！　父親全程目睹

3個憤怒老人做出「危及世界決策」！　衛報：恐讓我們全部喪命

伊朗聲稱轟炸以色列情報機構！　「大樓陷火海」畫面瘋傳

30分鐘談判破局？　川普鬆口：「仍有可能」與日本達成關稅協議

不只停火！川普要伊朗「徹底放棄核武」　警告若攻擊美軍後果嚴重

牛津大學連續8年認證　《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍

泰38歲男染「恐怖噬肉菌」暴斃長途巴士！　屍檢曝死因

伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」　動用先進武器

快訊／印航空難5天後「同航班」又故障！　緊急取消原因曝光

以伊戰爭　以色列和美國決定「最終結局」

髮量少好顯老？營養師教你「改善掉髮」增加髮密度

鑀龍復健順利有望留下？味全龍不鬆懈持續尋找新洋投

憋了3個月終於說！阿滴花1年苦讀義文　檢定成績曝光「口說滿分」

別只看輝達！專家喊話：「這2檔AI股」5年內報酬率爆發

快訊／高雄軍用卡車鬼切猛撞機車！騎士夫妻1死1傷　驚悚畫面曝

琳誼左腳突腫痛...硬撐病體上工！　險坐輪椅拍MV

黃國昌轟「沒當過律師不懂實務」　苗博雅反擊：高中生都知道不對

鄭文燦涉貪6度開庭攻防「拿錢辦事」　會議光碟94分鐘對話曝光

潘孟安致電藍白通聯紀錄曝光！　國民黨3度回電總統府

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

國際熱門新聞

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

不是為停火急返美　川普：事情比那大多了

川普急返美　下令國安會前往白宮戰情室

即／以色列宣布擊斃「伊朗最高階將領」

狂轟伊朗卻無退路　以色列陷「雙線作戰」

伊朗發動新一輪空襲：將持續轟炸直到天亮

飛彈碎片卡進大腿！以色列空襲伊朗224死

小偷家搜出女頭蓋骨！竟是失蹤7年21歲女

美31架空中加油機部署歐洲　航母前往中東

以色列空襲伊朗國家電視台大樓

水原一平入監服刑　關押地點曝

衛報：3個憤怒老人危及世界　恐讓我們全部喪命

川普集團推川普手機　售價1.4萬外觀曝光

好市多上班第1天就想辭職！　美21歲男崩潰

更多熱門

相關新聞

以伊衝突中東危機升高！　對國際政經體系構成嚴重挑戰

以伊衝突中東危機升高！　對國際政經體系構成嚴重挑戰

本月13日，以色列對伊朗多處軍事與核設施發動突襲，並對伊朗軍事將領和多達9名的頂尖核科學家進行「斬首行動」；遭到重創的伊朗立即採報復攻擊，對以色列發射導彈與無人機。以色列與伊朗之間的軍事衝突，不僅升高中東緊張情勢，對國際政經體系也構成嚴重挑戰。

影／乘客搭機目擊以伊空中激戰‌　

影／乘客搭機目擊以伊空中激戰‌　

伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」

伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」

戰火危急！陸外交部：迅速撤離在以伊公民

戰火危急！陸外交部：迅速撤離在以伊公民

伊朗封鎖領空！日本擬走陸路「從2國」撤離僑胞

伊朗封鎖領空！日本擬走陸路「從2國」撤離僑胞

關鍵字：

伊朗以色列攻擊軍事情勢

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面