伊朗聲稱轟炸以色列情報機構！　「大樓陷火海」畫面瘋傳





▲ 伊朗聲稱打擊以色列情報機構摩薩德。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗陸軍司令海德里准將（Kiumars Heydari）17日警告，未來幾小時內對以色列攻勢將進一步加強。伊朗革命衛隊則聲稱轟炸以色列情報機構「阿曼」（Aman）及「摩薩德」（Mossad）行動中心，使建築陷入火海。

根據伊朗官媒IRNA，伊朗革命衛隊聲明表示，17日上午成功打擊位於特拉維夫的以色列軍事情報局「阿曼」與情報及特殊使命局「摩薩德」行動中心，稱其為「猶太復國主義政權的恐怖主義行動策畫中心」，造成嚴重破壞。

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Iran strikes Israeli intelligence agency Mossad's HQ. pic.twitter.com/7KxhG4fbhq — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) June 17, 2025

網路曝光的畫面可見疑似被擊中的建築竄出大火與濃煙，稍早也有報導稱以色列中部的耶路撒冷及特拉維夫傳出爆炸。《天空新聞》稱因此地屬軍用設施，媒體不被允許接近，但伊朗軍方未否認此消息。

此前，以色列國防軍（IDF）聲稱，根據「阿曼」掌握的精準情報，夜間成功擊斃伊朗武裝部隊新任戰時總參謀長沙德馬尼（Ali Shadmani）。他才剛接替13日被擊斃的前參謀長職務短短4天，是伊朗軍中最資深指揮官，也是和最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）關係最為密切的重要人物，被指對伊朗對以色列攻擊計畫具有最直接影響力。