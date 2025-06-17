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大陸 大陸焦點 特派現場

影／他驚問「這是導彈嗎？」　乘客搭機目擊以伊空中激戰‌　

記者任以芳／綜合報導

「以伊衝突」導致周邊各國航線全部避開戰火區，有大陸乘客近日搭乘阿聯酋航空航班時，拍下伊朗向以色列密集發射導彈的震撼畫面，機上乘客遠看火光四處，即使距離很遠，殘酷的景象，每個人下機都感到心有餘悸。

以色列方面昨16日表示，伊朗已經對以色列發動了11輪襲擊，包括約370枚彈道導彈和100多架無人機。同日伊朗方面表示，對以色列發動了新一輪導彈襲擊。

綜合陸媒報導，有大陸網友在網路上發出影片，乘坐阿聯酋航空飛往多哈，目擊導彈在以色列上空飛行的場景，飛機窗外清清楚可見遠方火光四起。

▲▼ 大陸乘客目擊伊朗向以色列發射導彈 。（圖／翻攝小傑探索天地YT ）

▲ 大陸乘客目擊伊朗向以色列發射導彈 。（圖／翻攝小傑探索天地YT ）

影片裡有人問，「這是導彈嗎？那是以色列上空，應該是從伊朗過來的。」飛機上靠以色列方向的乘客，都看見伊朗發射導彈的畫面，即使距離很遠，還是能看見疑似被攔截火光，透過最直觀畫面，證實了以伊雙方正在進行的激烈空中對抗。

隨著衝突的持續升級，國際社會對中東局勢表示了高度關切。多國呼籲雙方保持克制，通過和平途徑解決爭端。然而，目前雙方均未釋放停火信號，中東地區的緊張局勢仍在持續發酵。

自本月衝突爆發以來，伊朗已對以色列發動了多輪導彈襲擊。據以色列方面統計，截至6月16日，伊朗已對以色列發動了至少‌11輪‌襲擊，累計發射超過370枚彈道導彈。此外，以及100架以上無人機參與了對以色列的攻擊。這些導彈和無人機給以色列的防空系統帶來了巨大壓力，部分導彈成功突破了以色列的反導攔截，造成了實質損害。

雖然各方統計的數據略有不同，但從13日衝突爆發至今，伊朗發射的導彈數量，已經超過俄羅斯在俄烏戰爭中一年的導彈使用量。

目前，伊朗擁有型號比較齊全的導彈序列。比如，射程約300-500公里的「征服者-110」短程彈道導彈；射程700公里可攜帶多彈頭的「佐勒菲卡爾」導彈。

中程彈道導彈方面，「流星-3」、「泥石-2」射程均可達到2000公里；「伊瑪德」射程1700公里，配備再入機動飛行器，命中精度較高。

伊朗空軍最大的王牌是「霍拉姆沙赫爾-4」導彈，射程2000公里，可搭載集束彈頭。這種設計使得彈頭在再入大氣層後，於目標上空300米的高空爆炸，進而將80枚小型彈頭撒播開來，覆蓋半徑達200米的目標區域。

儘管這種武器無法精准打擊地下設施，但對於機場跑道、港口設施、以及密集的城市建築群來說，依然有致命威脅性。

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