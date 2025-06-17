戰火加劇！在以伊中國公民緊急避難　陸外交部：迅速組織撤離

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

「以伊衝突」軍事衝突升級，當地人員面臨嚴重的安全威脅，中國外交部今（17）證實，開始撤離在伊朗和以色列的中國公民，發言人郭嘉昆指出，將全力做好以伊中國公民安全保護工作，迅速組織撤離，以及提供積極協助。

郭嘉昆表示，中國政府高度重視海外中國公民安全保護工作，伊以衝突爆發以後，外交部及駐伊朗、以色列使領館立即啓動領事保護應急機制，要求兩國切實保障中國公民和機構安全，及時發佈有關提醒和指南，與當地中國公民和機構持續保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，並為撤離的中國公民積極提供協助。

郭嘉昆介紹，目前已有部分中國公民安全撤離至周邊國家，外交部及有關使領館正會同相關部門，全力做好在伊朗和以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。請在伊朗、以色列的中國公民聯繫使領館，也可撥打12308領事保護熱線。

「以伊衝突」加劇，中國駐以色列大使館16日發布緊急公告，呼籲所有在以中國公民儘速經由陸路邊境離境返國，並建議優先考慮走約旦方向。

公告也提到，近日有大量滯留中國公民致電或來信詢問機場開放與航班復航時程，但經查目前以色列領空仍未解封，且以色列政府已將全國緊急狀態延長至6月30日。

使館提醒，中國公民應在確保自身安全的前提下，儘快經由陸路邊境離境，並指出目前以色列與約旦、埃及的邊境口岸仍保持開放。其中，建議以約旦方向作為優先選項，盡可能避免逗留或冒險前往高風險地區。

另外，中東局勢因以色列空襲伊朗重要核設施升溫，然而由於伊朗境內多個機場關閉，因此日本政府研擬，若在伊朗的日本僑民有撤離需求，將考慮透過「陸路」安排撤離方案。