快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報

▲國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭召開記者會回應「總統賴清德邀在野參加國安簡報」。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德邀在野18日聽取國安簡報，不過今（17日）稍早，民眾黨主席黃國昌已表達「他不會出席這場會議」。國民黨主席朱立倫以及秘書長黃健庭下午臨時召開記者會，跟進宣布，國民黨明天不會參加會議，不過，後續協商若有共識，朝野會議還是可以進行。

賴清德在520就職周年談話中，公開邀請在野黨領袖舉行「重大國安情勢簡報」，近日在總統府秘書長潘孟安向在野黨秘書長溝通下，敲定18日上午9時舉行。由於這是台灣史上首次進行在野國安簡報，因此府方為求慎重，參考了多個民主先進國家，好比法國、加拿大、澳洲、英國、德國與美國的經驗，這些國家都非定期舉行，且因內容牽涉機敏，都有具結最高級別的保密要求。

下午國民黨召開記者會，由黃健庭先表示，上週四收到總統府的邀請，從那天開始幕僚層級的會議就不斷進行，針對會議流程、議題做很多協商，國民黨非常正面看待這件事情，希望這個會議可以是朝野領袖實質對談，特別針對國家所面臨的重大議題，包含兩岸、國防、經濟安全、產業安全、科技安全、能源、社會安全，希望都能夠充分廣泛的討論，一起面對國家挑戰。

黃健庭提到，非常感謝潘孟安在過程中的誠意以及耐心，昨天晚上，看到總統府公布出的會議流程後，今天上午他特別打給潘孟安，藍提出兩個訴求，最重要的就是希望，總統府最初說的9點到9點半之間，這個時段是總統跟兩個在野黨主席可會談，讓在野黨可以表達會議的基本立場、以及國家面臨的問題等等，並希望這時段是公開的，並再進行國安簡報，如果全程都是閉門會議這樣是不恰當的。

黃健庭說，若按照總統府安排兩個小時都在聽簡報，都無法針對他們希望的討論，這樣會沒有充足的時間，這樣又會回到聽簡報的框架，因此希望有時間配比的調整，因此希望一開始的半小時可以會談並公開，但總統府還是不接受國民黨的建議，因此他跟朱立倫報告後，明天就不會參加，但是希望可以繼續協商，這次時間太倉促，幕僚沒有充足時間可以討論，明天會議開不成，但不代表未來不能協商，如果未來協商足夠，也期待會有朝野進一步會面。

「台灣要合不要鬥」，朱立倫提到，台灣是屬於全體台灣人的台灣，很可惜這一年多來，他們一直期待朝野對話、面對問題、解決問題，但是他們遲到了，但是這幾天透過溝通結果，他們要求最基本開大門、走大路，該公開人民有知的權利，最重要，朝野對話是要解決問題，不是製造問題，人民最關心的經濟安全、產業安全、能源安全、科技安全，社會安全，才是對話中要包括的。

朱立倫說，國家安全除了國防兩岸，當然要包括經濟、科技、能源、產業、社會，他們是要共同為台灣打拼，不是製造問題、製造對立，謝謝黃健庭、潘孟安、周榆修持續溝通，但是遺憾是，到目前為止還無法就會彈程序內容達成共識。持續溝通是基本態度，更重要，希望不是單向簡報，而是朝野對話，希望黃健庭、潘孟安、周榆修持續建立朝野對話平台，為最重要目標。

朱立倫強調，他誠摯再次對賴清德提出基本要求，台灣今天最重要是民眾關心的議題，不是只是民進黨少部分人關心的議題，十大民眾關心的議題中，第一項就是荷包會不會因為貿易戰減少，關稅到底幾%、匯率到底如何、美債會不會讓外匯存底流失、台灣產業會不會因為談判結果外移，大家關心核電廠關掉，台灣會不會缺電，AI未來在哪裡？大家關心周邊會不會有更多人被詐騙、社會治安安全，每項議題才是人民關心的議題。

「朝野要對話，要合不要鬥，關鍵鑰匙在賴清德手上」，朱立倫說，繼續搞大罷免、繼續造成朝野對立，不是台灣之福，賴清德用最大智慧去化解大罷免，才是朝野對話最重要基礎。建構對話平台是國民黨基本立場，要合不要鬥，要對話不是訓話，解決問題不是製造問題，就是國民黨的立場，請黃健庭、周榆修持續跟總統府溝通。

