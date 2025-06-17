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95%罷吳連署抄來的「多位黨工認罪」　吳思瑤：國民黨道歉這麼困難？

▲▼民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及相關黨部幹部等人涉犯偽造文書、假連署、抄名冊，昨遭檢調起訴，起訴書更揭露，罷免吳思瑤、吳沛憶連署偽造率高達九成以上，且已有多位志工、黨工認罪，而召集人賴苡任仍稱起訴書是欲加之罪。苦主、綠委吳思瑤今（17日）受訪時表示，起訴書內容鐵證如山，賴苡任可不可以停止演戲？這一齣台灣人已經看膩了。國民黨至今沒有人道歉，藍委甚至還說是司法迫害，95%以上的造假連署，難道國民黨一個道歉這麼困難？

對於賴苡任說法，吳思瑤表示，昨天北檢起訴五位，從黃呂錦茹到市黨部幹部及主導人物賴苡任，起訴核心是非常明確犯罪事實，這些是證據不是政治、鐵證如山，黃呂錦茹涉案非常明確，賴苡任還要持續甩鍋，相信這些都難逃法律責任。

吳思瑤指出，起訴書非常清楚揭露國民黨上上下下、集團式犯罪，中央廚房式的造假，作為當事人，真的覺得可悲可嘆，居然民主被造假到這種程度，起訴書中，賴苡任被清楚揭露是指揮者、造假主力，他卻企圖繼續政治操弄，把自己說成司法迫害者，明明是犯罪主嫌甚至主腦，可不可以停止演戲？

吳思瑤直言，這一齣台灣人已經看膩了，賴苡任為了罷免吳思瑤自導自演大半年，面對司法應該收起狂妄行為、更應該虛心反省，賴苡任還說自己被鎖定是因為未來想選議員，他把自己看得太重要了，司法之前人人平等，沒人有特權、好好面對犯罪事實，如果持續用這種囂張態度面對，恐怕不利於後續司法審判。

對於國民黨造假連署頻傳，吳思瑤也指出，面對集團式犯罪，國民黨沒有人道歉，甚至翁曉玲到今天還在說司法迫害，國民黨團、黨中央沒有人道歉，95%以上的造假連署，難道國民黨一個道歉這麼困難？如果國民黨持續鬥臭司法要規避自己犯行，台灣人民都看得清楚，對這些被罷免立委也不利，司法沒有顏色，面對司法要謙卑、尊重國家法治。
 

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