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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

推動廢監院　黃國昌提案立院本會期組修憲委員會

▲▼ 0617在野集結：掌握憲改時刻 廢除酬庸監院」記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨日前提出廢除監察院修憲提案，獲得32位立委連署支持，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷及幹事長陳昭姿今（17）日再召開記者會，宣示黨團將在程序委員會提案，組成修憲委員會，以積極行動推動修憲。黃國昌今提到，已不期待賴清德總統以總統高度出來領導憲政改革，只拜託賴總統以主席位子，告誡黨團總召柯建銘不要再阻擋。

黃國昌說，修憲提案要有四分之一立委連署，無法以黨團民意提出，去年連署要推動修憲案並不順利。今年監察院在預算被相當幅度的刪減凍結後，出現各種荒腔走板行徑，讓台灣社會再次見識到為什麼監察院被人民稱為廢物院、養老院、酬庸院，還有監委恬不知恥說上下班要換捷運走路很不方便，已經突破台灣人民可以想像容忍的境界。

黃國昌指出，昨天司法法制委員會針對這事情邀請監察院副秘書長備詢，才清楚知道當初監察院爆發醜聞後，副院長跟台灣社會宣示「立即啟動調查」一點都不立即，昨天為止連會都沒開，「監察院是用什麼標準要求自己？」我希望今天監察院的副院長出來說清楚講明白，為什麼欺騙台灣社會？不是立即啟動調查嗎？拖這麼久會都還沒開，這叫立即調查？台灣人民的忍耐已經超越了大家可以想像的程度，沒有必要再忍下去。

黃國昌表示，感謝在野黨委員連署，讓提案可以跨越法定門檻，過去長久以來一直說要廢除監察院的民進黨，照理說應該要覺得非常高興，憲改時刻終於出現，結果民進黨從上到下是酸言酸語挑撥離間。黃說，今天會在程序委員會排案，排入這禮拜五議程，立即在本會期成立修憲委員會且要開會，民眾黨說到做到，會一直往前推進。

黃國昌說，已經不期待賴清德總統以總統高度出來領導憲政改革，只拜託賴總統以主席位子，告誡黨團總召柯建銘不要再阻擋，因為柯建銘去年放話未來4年絕對不處理廢除監察院的案子，「公開呼籲賴清德制止不肖從政同志柯建銘，阻擋廢除監察院」。

民眾黨團幹事長陳昭姿表示，民進黨長期以三權分立、廢考監主張換取選票支持，2013年李俊俋與陳其邁召開記者會、2015年蔡英文競選承諾憲政改革、2020民進黨修憲委員會提出廢考監、2021年民進黨中央通過修憲草案、2024年陳亭妃等30多位民進黨立委提出草案，監察院長陳菊還表態支持依法廢除。但是看看監察院，最近幾年來做了什麼？

陳昭姿表示，監察院秘書長李俊俋過去大力抨擊說監察院地方巡查一年花費1700多萬，卻巡查不到40天、每個委員平均一年只處理12件調查案、全年不到100件糾正案，效率低落；如今的監察院數字卻更低，2024年每位監委平均一年只處理9件調查案，全院一年總共96筆糾正案，過去3年比過去20年的平均每年工作量少了三成，「這些數字正好支撐民眾黨的主張，監察院根本毫無必要保留在憲政體制中」。

副總召張啓楷則表示，民進黨1999年就提出要廢監察院，跳票至今已超過25年，民進黨不做的、民眾黨來做；民進黨的有志之士本應響應，但民進黨立委吳思瑤卻繼續造謠抹黑，說民眾黨做政治報復。

張啓楷指出，監察院今年耗費人民納稅錢8億3千多萬，絕大多數是人事費，但卻自廢武功，成了民進黨遮羞布，許多弊案石沉大海，陳宗彥彈劾案壓倒性未過、高端疫苗、超思雞蛋、麥寮電廠、新竹棒球場等，通通沒辦。張喊話立法院長韓國瑜盡快召開修憲委員會，啟動修憲，早日讓酬庸養老監察院走入歷史。

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