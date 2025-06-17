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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德邀國安簡報像「總統說了算」　她拿蔡英文牛肉麵會談對比

▲蔡英文、柯文哲會談。（圖／總統府提供）

▲蔡英文、柯文哲昔日會談。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前邀請在野黨領袖舉行的「重大國安情勢簡報」，將於明（18日）上午9時舉行。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（17日）認為，以誠相待，溝通是基本的尊重，去年前總統蔡英文與民眾黨創黨主席柯文哲「吃牛肉麵」聊國政，雙方幕僚溝通作業時間至少一個月，但總統府這次國安簡報，連「溝通」都稱不上，而是片面告知，要在野黨「照單全收」，這就是賴清德一貫風格，「我是總統我說了算，你們配合就對了」。

吳怡萱回憶，去年3月14日，前總統蔡英文與柯文哲「吃牛肉麵」聊國政，府方的溝通過程，雙方幕僚作業時間至少一個月，不只是口頭交代，更以「文字」、「條列式」清楚留下紀錄，讓彼此理解見面的細節和流程，包含地點在府內哪個廳、與會陪同人員名單、進出總統府路線，會談過程中是否錄音錄影，是否留下來用餐等等。

吳怡萱認為，這些作業看似瑣碎，但卻是重要會議不可或缺的基本，更別說涉及朝野政黨領袖間的對話，一點都不能馬虎，過去民眾黨也曾擔心，會面過程不公開是否會造成國人誤解，但沒想到總統府這次國安簡報的溝通，竟是連「溝通」都稱不上，而是片面告知，要在野黨「照單全收」。

吳怡萱指出，從一開始「口頭告知」時間地點，然後呢，就沒有然後。沒有更多細節，也沒有更多文字紀錄，訊息混亂、議程不清，昨日記者會上黃國昌主席在白板上畫出來的時間軸，也都是對方在電話上「口頭交代」。

吳怡萱批評，果然，沒有文字紀錄，電話上說一套、公布又是另外一套。民眾黨沒等到府方給更清楚的內容，結果等到的是民進黨發言人吳崢發動側翼式造謠抹黑攻擊民眾黨，隨後從媒體上得知總統府發言人郭雅慧宣布「全程閉門」，流程也跟電話上說的完全不一樣。

最後，吳怡萱大酸，這就是賴清德一貫的風格，「我是總統我說了算，你們配合就對了」。

▼民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

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